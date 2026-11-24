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Ministarstvo spoljnih poslova Poljske pozvalo je ambasadora Rusije u Varšavi zbog, kako je navedeno, povrede poljskog vazdušnog prostora u petak, kada su tri ruske krstareće rakete ušle na teritoriju Poljske.

U saopštenju poljskog Ministarstva spoljnih poslova navodi se da Poljska oštro osuđuje još jedno narušavanje svog vazdušnog prostora, ističući da su ruske rakete predstavljale stvarnu pretnju bezbednosti građana.

"Poljska odlučno zahteva od vlasti Ruske Federacije da odmah obustave aktivnosti koje ugrožavaju živote i bezbednost građana Poljske i nose realan rizik od izazivanja avionske katastrofe", navodi se u saopštenju.

Varšava je upozorila da su dalji pokušaji podizanja tenzija na granici Evropske unije i NATO-a potpuno neprihvatljivi.

1/9 Vidi galeriju Samit NATO-a u Ankari 2026. Foto: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Varšava upozorava Moskvu, NATO jača istočno krilo

U saopštenju se ističe da Poljska, u koordinaciji sa saveznicima i partnerima, nastavlja da preduzima mere za zaštitu svojih granica, uključujući i vazdušni prostor.

Poljsko ministarstvo zahvalilo je saveznicima na iskazanoj solidarnosti i brzim koracima ka dodatnom jačanju istočnog krila NATO-a.

Poljska je ponovo pozvala Rusiju da odmah obustavi, kako je navedeno, nezakonitu agresiju protiv Ukrajine, koja odnosi veliki broj žrtava, uključujući i civilno stanovništvo, navodi se u saopštenju objavljenom na zvaničnom sajtu Ministarstva spoljnih poslova te zemlje.

U noći između 19. i 20. novembra Rusija je izvela jedan od najobimnijih vazdušnih udara na Ukrajinu, koristeći stratešku avijaciju, balističke rakete i dronove.

Tokom tog napada, tri projektila su ušla u poljski vazdušni prostor, gde su se zadržala oko tri minuta pre nego što su pala na zemlju u dve pogranične oblasti u Lublinskom i Potkarpatskom vojvodstvu, u mestima Novi Lipovjec, Rudnik nad Sanem i Molodič.