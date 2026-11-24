Slušaj vest

Naoružani napadači zauzeli su danas supermarket "Eksito" u tržnom centru u gradu Kartahena, na severu Kolumbije, u kome su tokom pljačke kao taoce uzeli desetak ljudi, saopštila je lokalna policija.

Na aerodromu "Rafael Nunjez" u tom gradu je, odmah nakon što je objavljeno da je u toku talačka kriza, uvedeno ograničenje prilaska avionima, koje je ukinuto nakon što je završena operacija bezbednosnih snaga u blizini piste, prenosi El Tiempo.

Mediji su izvestili da napadači traže dva miliona dolara, dva oklopna vozila i bezbedan prolaz do grada Barankilje, na karipskoj obali.

Policija je saopštila da je oko 8.00 sati ujutru po lokalnom vremenu, nekoliko naoružanih muškaraca sa kapuljačama na glavama upalo u supermarket lanca "Eksito" (Grupo Éxito) u Kartaheni, da bi izvršili masovnu pljačku, tokom koje je desetine ljudi bilo zarobljeno u objektu.

Posle uzbune građana, patrole gradske policije Kartahene izašle su na lice mesta i opkolile su objekat, kako bi sprečile bekstvo učesnika.

Ispred tržnog centra La Kasteljana postavljeni su snajperisti na strateškim tačkama a preventivno su za saobraćaj zatvorene okolne ulice.

Policija je saopštila da je do sada oslobođeno najmanje četiri taoca.