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Nikola Sarkozi i njegova supruga Karla Bruni Sarkozi suočiće se sledeće godine sa suđenjem povodom optužbi koje proizlaze iz presude bivšem francuskom predsedniku za zaveru s ciljem finansiranja njegove izborne kampanje novcem pokojnog libijskog lidera Moamera el Gadafija.

Optužbe se odnose na povlačenje iskaza ključnog svedoka, koji je prvobitno tvrdio da poseduje dokaze koji bi mogli da inkriminišu Sarkozija, prenosi BBC.

Sarkozi je u tom slučaju u septembru prošle godine osuđen na pet godina zatvora, čime je postao prvi bivši francuski predsednik koji je završio iza rešetaka, iako je tamo proveo samo 20 dana. On je uvek negirao da je učinio bilo šta nezakonito, a odluka po njegovoj žalbi očekuje se sledećeg ponedeljka.

Od poraza na izborima 2012. godine, kada nije uspeo da osvoji novi mandat, Sarkozi se suočio sa nekoliko krivičnih istraga.

Godine 2024. osuđen je na godinu dana zatvora, od čega šest meseci uslovno, zbog nezakonitog finansiranja svoje izborne kampanje 2012. godine.

Nikola Sarkozi, Sesilija Sarkozi Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP / Profimedia

Godine 2021. proglašen je krivim za pokušaj podmićivanja sudije i osuđen je na tri godine zatvora, od čega dve godine uslovno. Dozvoljeno mu je da kaznu služi kod kuće, uz nošenje elektronske nanogice.

Novi slučaj se vrti oko libijskog biznismena Zijada Takijedina, koji je tvrdio da poseduje pisane dokaze da je Sarkozijeva kampanja 2007. godine bila „bogato” finansirana iz Tripolija, te da su uplate u ukupnom iznosu od 50 miliona evra nastavljene i nakon što je on postao predsednik.

Takijedin, koji je preminuo prošle godine, povukao je svoje optužbe u intervjuu 2020. godine.

Navodi se da je Sarkozi tada izjavio da „istina konačno izlazi na videlo”, ali su nadležni ocenili da je to povlačenje iskaza bilo „neiskreno”, pa je pokrenuta nova istraga o slučaju.

Na osnovu te istrage, bivši šef države i njegova supruga sada će se suočiti sa optužbom za „kriminalno udruživanje radi vršenja prevare u okviru organizovane grupe, kao i za primanje ukradene robe u vezi sa uticanjem na svedoke”.