Slušaj vest

Stranke Likud, izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, i Jašar čiji je lider mandatar za sastav nove vlade Gadi Ajzenkot sutra će održati novu rundu pregovora o potencijalnoj zajedničkoj vladi, prenosi Tajms of Izrael.

To će biti četvrti sastanak predstavnika dve stranke koje su osvojile najviše poslaničkih mandata na vanrednim parlamentarnim izborima u oktobru.

Očekuje se da će stranke verovatno razgovarati o svojim glavnim spornim tačkama, uključujući detalje o rotacionom mestu premijera, potencijalnim koalicionim partnerima i državnoj komisiji za istragu okolnosti koje su dovele do napada palestinske militantne grupe Hamas na jug izraela u oktobru 2023. godine, koji je doveo do dvogodišnjeg rata u Pojasu Gaze.

Tema njihovog poslednjeg sastanka navodno je bila pravosuđe, a blok koji predvodi Ajzenkot tražio je da se ukine reforma pravosuđa koju je usvojila Netanjahuova vlada.