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Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha odgovorio je večeras na pretnje predsednika Rusije Vladimira Putina odmazdom zbog ukrajinskih napada na ruske rafinerije nafte.

"Ako se Putinu ne dopada što Ukrajina gađa njegove rafinerije nafte, može da naredi okončanje rata. Ako ne želi da njegovi vojni brodovi budu meta napada, može da naredi okončanje rata", napisao je Sibiha na platformi Iks (X).

Sibiga je rekao da je Rusija samo ove godine izgubila 432.000 vojnika, a nije nimalo napredovala ka ostvarenju ciljeva invazije.

"Prestanite da se žalite. Okončajte rat!", zaključio je Sibiha.

Putin je danas zapretio odmazdom zbog napada Ukrajine na ruske rafinerije.

"Odgovor s naše strane je neizbežan. To svi treba da znaju", rekao je Putin tokom sastanka o energetskom sektoru, preneo je Interfaks.

Putin nije precizirao ni prirodu ni vreme eventualnog odgovora na ukrajinske napade, ali je zatražio bolje obezbeđenje rafinerija.