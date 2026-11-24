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Majka iz američke savezne države Alabama optužena je da je svoju decu poprskala sprejom za odbranu od medveda, saopštile su nadležne službe.

Velika porota podigla je optužnicu protiv Kristi Lašej Vilijams zbog zlostavljanja dece, nakon što su njena deca policiji rekla da ih je navodno poprskala sprejom za odbranu od medveda direktno u lice, prenosi lokalni medij WBRC, pozivajući se na sudske spise.

Policija u Lidsu, gradu udaljenom manje od 30 minuta vožnje istočno od Birmingema, saopštila je da je 8. marta u popodnevnim satima pozvana u jedno prigradsko naselje nakon prijave da dete trči ulicom i doziva pomoć.

Kristi Lašej Vilijams, optužena za zlostavljanje dece u američkoj saveznoj državi Alabama. Foto: Jefferson County Jail

Jedan svedok rekao je policiji da je detetu lice bilo otečeno, a oči blago crvene.

Kada je policija stigla u kuću deteta, ono i drugo dete iz porodice izjavili su da ih je majka poprskala sprejom za odbranu od medveda, nakon čega su oboje prevezeni u bolnicu.

Jedno od dece kasnije je policiji reklo da ga je majka poprskala direktno u oči i usta.

Sprej može da izazove trajno oštećenje očiju

Vilijams, koja je tada imala 37 godina, uhapšena je gotovo mesec dana kasnije, 6. aprila, nekoliko dana nakon što je policija dobila nalog za njeno hapšenje zbog mučenja i namernog zlostavljanja deteta, prenosi WBRC.

Naknadno je puštena iz lokalnog zatvora uz plaćanje kaucije.

Odeljenje za ribarstvo i divlje životinje Aljaske upozorava da sprej za odbranu od medveda može da izazove upalu očiju i gornjih disajnih puteva.

Ova služba savetuje da se prema spreju za odbranu od medveda "postupa kao prema vatrenom oružju", budući da se raspršuje brzinom većom od 112 kilometara na sat i da "može da izazove trajno oštećenje očiju".