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Lider demokrata u američkom Senatu Čak Šumer optužio je izvršnog direktora kompanije Nvidia Džensena Huanga za kršenje američkih zakona o izvozu naprednih čipova u Kinu. U objavi na društvenoj mreži X ustvrdio je da je Huang ugrozio američku nacionalnu bezbednost, a za propuste u nadzoru optužio je administraciju predsednika Donalda Trampa.

"Velika pretnja nacionalnoj bezbednosti u slučaju Nvidije jeste to što je Džensen Huang slao izuzetno napredne čipove u Kinu, kršeći američke zakone o kontroli izvoza", napisao je Šumer.

"Kao da smo Sovjetima prodavali raketne motore"

Šumer je uporedio izvoz naprednih američkih čipova u Kinu sa prodajom osetljive vojne tehnologije Sovjetskom Savezu tokom Hladnog rata.

"To je kao da smo Sovjetima prodavali raketne motore tokom svemirske trke", poručio je.

"Ovo je nezamisliv propust Trampove administracije u sprovođenju zakona", dodao je Šumer.

Demokratski senator smatra da Kongres mora hitno da usvoji stroža pravila kojima bi se sprečio izvoz najnaprednijih američkih čipova u Kinu.

Njegove optužbe za sada nisu potvrđene sudskim postupkom. Ministarstvo pravde SAD nije saopštilo da li vodi krivičnu istragu protiv Huanga zbog navodnog kršenja izvoznih ograničenja.

Republikanski senator: Možda Huangu treba dadilja

Kritike na Huangov račun ne dolaze samo od demokrata. Republikanski senator Kevin Kramer takođe je pozvao na stroži nadzor nad izvozom američkih čipova u Kinu.

"Možda ćemo čak morati da angažujemo dadilju za Džensena Huanga", rekao je Kramer u razgovoru za CNBC.

Objasnio je da bi cilj takvog nadzora bio da se osigura da Huang ne preduzme nešto što bi moglo da ugrozi Sjedinjene Američke Države.

Sve više članova Kongresa kritikuje i odluku upravnog odbora Nvidije da Huanga vrati na čelo kompanije nakon skandala zbog kojeg je 12. novembra podneo ostavku.

Tramp priznao da je vršio pritisak na Nvidiju

Huang je ponovo imenovan za izvršnog direktora Nvidije u ponedeljak, 23. novembra, nakon jednoglasne odluke upravnog odbora.

Američki predsednik Donald Tramp priznao je da se lično zalagao za njegov povratak i da je direktno i indirektno razgovarao sa članovima upravnog odbora.

1/5 Vidi galeriju Izvršni direktor "Nvidije" Džensen Huang i američki predsednik Donald Tramp Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP, Evan Vucci/AP

Tramp je u razgovoru za CNBC rekao da smatra da Huang nije učinio ništa nezakonito i da bi njegov odlazak mogao da predstavlja veliki gubitak za američku tehnološku industriju.

Posebno je izrazio zabrinutost da bi Kina mogla da pokuša da angažuje Huanga i iskoristi njegovo znanje u razvoju naprednih procesora za veštačku inteligenciju.

Huanga čekaju saslušanja u Kongresu

Huang će se 1. decembra pojaviti na zatvorenom sastanku sa predstavnicima tri odbora američkog Predstavničkog doma.

Dva dana kasnije, 3. decembra, trebalo bi javno da svedoči pred Odborom za bankarstvo američkog Senata, potvrdio je predsednik odbora, republikanac Tim Skot.

Kongresmeni žele da razjasne okolnosti Huangovih navodnih veza sa osobom za koju američki zvaničnici sumnjaju da je povezana sa kineskim obaveštajnim službama.

Istražuju se i pitanja povezana sa mogućim izvozom naprednih američkih čipova kineskim kompanijama, uključujući one povezane sa kineskom vojskom.

1/7 Vidi galeriju Šef Nvidije Džensen Huang sa suprugom Lori Huang Foto: Jacquelyn Martin/AP, Jordan Strauss/Invision, Alex Brandon/AP

Demokrate najavljuju istragu Trampove administracije

Šumer je ranije najavio da će demokrate istraživati moguće nepravilnosti povezane sa Huangom, drugim direktorima Nvidije i zvaničnicima Trampove administracije.

Pojedini kongresmeni traže odgovore na pitanja ko je odobravao izvoz naprednih čipova, da li su sprovedene neophodne bezbednosne provere i da li je Trampova administracija pogodovala Nvidiji.

Američki ministar pravde Tod Blanš izjavio je da bi obavestio predsednika Trampa kada bi imao informacije da je Huang počinio krivično delo.