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Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus pozvao jeSAD da hitno ukinu blokade isporuke goriva Kubi, navodeći da ta mera ugrožava živote dece.

"Pooštravanje ograničenja na uvoz goriva i sankcija nanosi direktnu štetu kubanskom narodu, a posebno najugroženijima. To ugrožava njihove živote, uključujuci i živote dece", rekao je Tedros tokom posete Kubi, prenosi Rojters.

On je kazao da ce SZO izdvojiti dva miliona dolara kao pomoc za jačanje nacionalnog programa imunizacije na Kubi i za obezbeđivanje neophodne medicinske opreme zdravstvenim ustanovama.

Vlada Kube navodi da su američke sankcije dovele do svakodnevnih nestanaka struje koji traju po 20 sati ili duže, kritičnih nestašica lekova i hirurškog materijala, kao i do pogoršanja zdravstvenih pokazatelja, poput stope smrtnosti odojčadi.

Vašington tvrdi da je cilj energetske blokade navodno podsticanje političkih promena na ostrvu i da izvoz hrane i lekova podleže zakonskim izuzecima.