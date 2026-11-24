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Entoni Rasel (44), trostruki ubica koji je u zatvoru nasmrt pretukao britanskog ubicu dece Ijana Hantlija (52), osuđen je na drugu kaznu doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta. Rasel je drugog dana suđenja pred sudom u Njukaslu priznao ubistvo, piše BBC.

Rasel je već služio doživotnu kaznu zbog silovanja i ubistva trudnice, kao i ubistva majke i sina 2020. godine. Hantli je služio doživotnu kaznu zbog ubistva desetogodišnjih devojčica Holi Vels i Džesike Čepmen 2002. godine u Sohamu.

Entoni Rasel, osuđen na drugu kaznu doživotnog zatvora zbog ubistva Ijana Hantlija. Foto: West Midlands Police

Sukobi dvojice ubica

Rasel i Hantli bili su smešteni na istom odeljenju zatvora Frenklend, a zatvorsko osoblje zabeležilo je nekoliko sukoba između njih. U martu prošle godine morali su da ih razdvoje nakon što su jedan drugom pretili, dok su u januaru ove godine čuvari primetili da Rasel ima modricu oko oka, za koju su sumnjali da mu ju je naneo Hantli.

Rasel je u februaru napao Hantlija, koji je devet dana kasnije preminuo u bolnici u Njukaslu od teških povreda mozga i lobanje. Tužilaštvo je napad opisalo kao hladnokrvno i unapred planirano ubistvo.

Rasel je prvobitno priznao usmrćenje uz smanjenu uračunljivost, tvrdeći da je čuo glasove i da pati od posttraumatskog stresnog poremećaja povezanog sa detinjstvom. Nakon što je tužilaštvo iznelo svoj slučaj, promenio je iskaz i priznao ubistvo.

Za pet dana ubio troje ljudi

Rasel je u martu 2022. godine osuđen na doživotni zatvor zbog tri ubistva počinjena u oktobru 2020. godine. U Koventriju je ubio 32-godišnjeg Dejvida Vilijamsa jer je pogrešno verovao da je spavao sa njegovom devojkom. Tri dana kasnije ubio je i njegovu 58-godišnju majku Džuli, koja je sumnjala da je odgovoran za nestanak njenog sina.

Bežeći od policije, Rasel je upoznao 31-godišnju Nikol Mekgregor, koja je bila u petom mesecu trudnoće. Silovao ju je i ubio svega nekoliko sati nakon što su se upoznali.

"Nikada nećete biti pušteni na slobodu"

Raselov advokat Tajron Smit rekao je da njegov klijent priznaje da je Hantlijevo ubistvo bilo namerno i planirano. Dodao je da Rasel ne oseća kajanje zbog ubistva, ali da se izvinio ljudima koji su prisustvovali napadu i morali da se suoče sa njegovim posledicama.