Slušaj vest

Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) i Kancelarija direktora nacionalne obaveštajne službe (ODNI) otkrile su da su hakeri prodrli u njihovu računarsku mrežu i došli do dela podataka koji nisu klasifikovani kao tajni, piše Njujork tajms, pozivajući se na osobe upoznate sa slučajem.

Napad je pogodio mrežu koja se koristi za prikupljanje i analizu obaveštajnih podataka iz javno dostupnih izvora, uključujući internet i komercijalne baze podataka.

Za sada nije poznato do kojih su konkretno informacija hakeri došli. Sumnja se da su napadom kompromitovani i podaci drugih američkih državnih agencija.

Foto: Shutterstock

Nije poznato ko stoji iza napada

Iz Kancelarije direktora nacionalne obaveštajne službe potvrdili su za Rojters da nije bilo poremećaja u radu ključnih sistema niti sistema koji sadrže poverljive podatke. CIA nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.

Izvor upoznat sa slučajem rekao je za Asošijeted pres da napad nije obuhvatio tajne podatke i da je bezbednosni propust otklonjen. Za sada nije poznato ko stoji iza hakerskog napada.