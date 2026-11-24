JEMEN NAPAO HUTE: Snage vlade za nekoliko sati izvele skoro 700 udara
- Snage međunarodno priznate vlade Jemena saopštile su da su za nekoliko sati izvele 697 udara na Hute, uključujući vazdušne, dron i raketne napade.
- Prema navodima vojske, ubijeno ili ranjeno je 97 pripadnika Huta, a 76 vozila i borbenih sredstava je uništeno ili oštećeno.
Vojne snage međunarodno priznate Vlade Jemena saopštile su danas da su tokom proteklih nekoliko sati izvele 697 napada na militantnu grupu Huti u toj zemlji, koju podržava Iran.
Portparol vojnih snaga Madžed al Nuzaili je u objavi na platformi X rekao da je među njima bilo 17 vazdušnih udara, 32 napada dronovima, 28 raketnih napada i 620 artiljerijskih napada na položaje, okupljanja, vozila i skladišta oružja Huta, prenosi Al Džazira.
On je kazao da je u ovim napadima ubijeno ili ranjeno 97 pripadnika Huta, dok je 76 vozila i borbenih sredstava uništeno ili ošteceno.
Dodao je da vladine snage i njihovi saveznici nastavljaju da odbijaju napade Huta u Taizu, kao i da je bilo sukoba na frontovima u Maribu i Al Džaufu.
Portparol Huta, Jahja Sari, je u objavi na Telegramu optužio Saudijsku Arabiju da je tokom protekla 24 sata raketama i vazdušnim udarima gađala civilne oblasti u Sani.
Sari je rekao da su borbeni avioni Saudijske Arabije tokom protekla 24 sata izveli 72 vazdušna udara na provincije Al Džauf, Taiz, Sada, Al Hudajda, Ib i Lahidž.
Kurir.rs/Tanjug