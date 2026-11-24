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Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da je Iran "u procesu razvoja hemijskog oružja", kao i da su Izraelske odbrambene snage (IDF) spremne za napad na tu zemlju.

Kac je u razgovoru sa novinarima u svom kabinetu rekao da, iako Iran nije ponovo aktivirao svoj nuklearni program od izraelsko-američkih napada na njegove ključne lokacije u junu 2025. godine, "postoje znaci da to pokušava", prenosi Tajms of Izrael.

On je istakao da Izrael "neće dozvoliti Iranu da dođe do hemijskog oružja".

"Kada dođemo do zaključka da moramo da delujemo, delovaćemo. To neće proizaći iz političkih razmatranja", rekao je Kac.

On je kazao da se IDF i Centralna komanda vojske Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) "spremaju za zajednički napad" na Iran, kao i da će o tome odlučiti predsednik SAD Donald Tramp.

On je ocenio da bi napad na Iran "značajno oslabio režim i ubrzao bi proces kolapsa", i dodao da je izraelska tajna služba Mosad zadužena za plan za rušenja iranskog režima.

Foto: Vahid Salemi/AP

Kac je upozorio da bi, pored pretnje hemijskim oružjem, Iran mogao da izvrši iznenadni napad na Izrael, dok bi istovremeno, kako dalje tvrdi, radio na ubistvu Netanjahua, kao i Trampa i članova njegove porodice.

Tokom razgovora sa novinarima, Kac je najavio da će Izrael ostati u tampon zonama u Libanu, Gazi i Siriji koje je osvojio nakon napada palestinskog militantnog pokreta Hamas na južni Izrael u oktobru 2023. godine, i dvogodišnjeg rata koji je počeo nakon toga.

Govoreći o izraelskoj tampon zoni u Siriji, Kac je za sirijskog privremenog predsednika Ahmeda al Šaru rekao da je "lukavi neprijatelj" koji "gradi kapacitete uz tursku podršku".

"Bezbednosni sporazum sa Sirijom nije izvodljiv. On ne želi mirovni sporazum. On želi povlačenje", rekao je Kac.

Izraelski zvaničnici su ranije naveli da su operacije u Siriji, između ostalog, neophodne kako bi se sprečilo da terorističke grupe napadnu severni Izrael, kao što je to Hamas učinio na jugu.