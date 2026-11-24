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Bivši visoki zvaničnik vlade francuskog predsednika Emanuela Makrona optužen je da je odavao poverljive informacije stranci Nacionalno okupljanje (RN) Marin Le Pen.

Igo Mutu, bivši generalni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, a sada najviši predstavnik vlade u regionu Centar-Val de Loar, osumnjičen je da je stranci prosleđivao poverljive informacije o sudskim istragama koje se vode protiv RN.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez pozvao je Mutua na razgovor. On je odbio da komentariše slučaj.

Ovaj slučaj mogao bi da izazove neprijatnosti i za Makronovu vladu i za RN, koji, uoči predsedničkih izbora u Francuskoj koji će biti na proleće, beleži visoku podršku u anketama, ali ga istovremeno prate brojni skandali.

Le Pen, zaštitno lice stranke i vodeća kandidatkinja na izborima naredne godine, uložila je žalbu na presudu za proneveru novca koju je u julu doneo Apelacioni sud u Parizu.

Laurent Jakobeli i Žan-Filip Tangi, portparoli RN, izjavili su da nemaju nikakve informacije o ovim optužbama.

Ovaj slučaj pruža redak uvid u to kako su čvrsti stavovi RN o imigraciji i kriminalu privukli podršku pojedinaca iz najviših krugova francuske državne birokratije - elitnog društva čiji su članovi tradicionalno izbegavali RN, smatrajući ga politički neprihvatljivim.

Nunez je pozvao Mutua da objasni svoje postupke nakon što je list Le Monde prvi objavio vest o ovom slučaju.

Nunez je za televiziju BFM izjavio:

"Sudска istraga je u toku. Jutros se sastajem sa osobom na koju se ovo odnosi, ali nemam dodatne informacije koje bih mogao da pružim. Ako se optužbe pokažu kao osnovane, to je očigledno veoma ozbiljno".

Ne navodeći Mutuovo ime, tužilaštvo u Parizu saopštilo je da je u julu pokrenulo istragu zbog sumnje na kršenje službene tajne, povredu tajnosti istrage i raspolaganje informacijama pribavljenim putem tih krivičnih dela.

Dokumenti pronađeni u kancelariji saradnika Le Penove

Navodi se da su istražitelji 9. novembra pretražili sedište (RN) i da je istraga u toku, te da niko nije stavljen pod formalnu istragu.

Istraga je navodno počela nakon što su poverljivi sudski dokumenti otkriveni u italijanskim kancelarijama Frederika Šatijona, dugogodišnjeg saradnika Le Penove i bivšeg lidera radikalne nacionalističke studentske grupe Grupa za uniju odbrane.

Navodno se odnose na posebnu istragu o finansiranju predizbornih kampanja RN 2022. i 2024. godine.

Francuski mediji su izvestili da su istražitelji bili iznenađeni kada su tokom pretresa pronašli tužioca iz pariskog tužilaštva u sedištu RN. Kristijan de Rokinji, bivši visoki policajac za borbu protiv narkotika, rekao je da se tamo sastaje sa prijateljem.

Tangi iz Nacionalnog skupa umanjio je značaj incidenta:

"Dakle, više nam nije dozvoljeno da budemo prijatelji sa nekim iz Nacionalnog skupa ili da posećujemo tog prijatelja u sedištu Nacionalnog skupa? Idemo daleko".

De Rokinji nije odgovorio na zahtev za komentar agencije Rojters. Niti je to učinilo ni parisko tužilaštvo.

Žan-Lik Melanšon, lider stranke krajnje leve Francuske Nepokorena Francuska, izrazio je "zaprepašćenje" onim što je naveo da predstavlja dokaze o vezama između policije i Francuske, obećavajući da će odvojiti radikalnu desnicu od države ako bude izabrana.

Manon Obri, vodeća poslanica njegove stranke u Evropskom parlamentu, zahtevala je objašnjenja od ministarstva.

Orelijan Ruso, bivši ministar koji je sada saveznik umerene levice, nazvao je otkrića "izuzetno ozbiljnim" i zahtevao transparentnost.