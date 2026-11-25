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Ministarstvo spoljnih poslova Švedske danas je najavilo paket zimske podrške Ukrajini, vrednosti 540 miliona švedskih kruna (48 miliona evra), namenjen zaštiti energetske infrastrukture i pomoći ugroženim domaćinstvima.

Po podacima Vlade Švedske, ta država je od početka ruske invazije u februaru 2022. godine pružila Ukrajini vojnu i civilnu pomoć vrednosti 159 milijardi švedskih kruna (14 milijardi evra).

Najnoviji paket zimske pomoći čini 300 miliona švedskih kruna (27 miliona evra) namenjenih švedskoj Agenciji za civilnu zaštitu za kupovinu i isporuku Ukrajini opreme za hitne slučajeve, kao i za pomoć u zaštiti energetskih postrojenja od napada.

Pored toga, 155 miliona švedskih kruna (14 miliona evra) je humanitarna pomoć preko Crvenog krsta Ukrajine, a obuhvata novčanu pomoć, sredstva za grejanje i generatore za ugrožene porodice.

Uz to i 85 miliona švedskih kruna (7,6 miliona evra) za podršku energetskom sektoru Ukrajine putem Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), za održavanje centralnog grejanja, snabdevanja strujom i vodom za stanove, bolnice i škole.

Vršilac dužnosti ministra Švedske za spoljnu trgovinu Bendžamin Dusa je izjavio da je ovaj paket pomoći odgovor na namerne ruske napade na civilnu infrastrukturu uoči zime.

Od ukupne podrške Švedske Ukrajini od februara 2022. godine, kada je počeo napad Rusije, na vojnu podršku otpada 129 milijardi švedskih kruna (oko 12 milijardi evra), a ona uključuje protivvazduhoplovnu odbranu, municiju, dronove, doprinose u multilateralnim fondovima, kao i saradnju u vezi s borbenim avionima švedske proizvodnje "Gripen".