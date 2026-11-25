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Savezni Sud SAD u Njujorku proglasio je u utorak kineski tehnološki gigant HuaweiTechnologies krivim za zaveru radi krađe poslovnih tajni i bankarsku prevaru u periodu dok je kompanija izrastala u jednog od najvećih svetskih dobavljača opreme za bežične telekomunikacione mreže.

Porota je oslobodila kompaniju najteže optužbe sa kojom se suočavala - učestvovanja u kriminalnoj zaveri radi iznude, odnosno reketiranja, prenosi AP.

Huavej je takođe optužen za poslovanje u zemljama koje su pod sankcijama SAD, uključujući Iran i Severnu Koreju, kao i za davanje lažnih izjava američkim državnim zvaničnicima i bankama, u cilju prikrivanja svojih nezakonitih radnji.

Advokati kompanije izjavili su da su američki istražitelji iskoristili izolovane incidente, koje je počinilo tek nekoliko pojedinaca među više od 200.000 zaposlenih u Huaveju, kako bi konstruisali lažnu priču o velikoj zaveri koja zapravo nikada nije postojala.

Advokat Huaveja Brajan Heberlig rekao je da će kompanija uložiti žalbu na osuđujuće presude, kao i da oslobađanje od optužbe za zaveru radi iznude smatra dokazom nevinosti.

Foto: EPA

U završnoj reči pred porotom, advokat kompanije Huavej je izjavio da se tužilaštvo oslanjalo na "insinuacije i činjenice izvučene iz konteksta", kao i na svedočenja bivših zaposlenih koji su "imali neraščišćene račune" sa kompanijom.

Naveo je da je Huavej tokom godina isplatio milijarde dolara na ime naknada za licence, pri čemu je 75 odsto tog iznosa otišlo američkim kompanijama, kao i da je kompanija izricala opomene ili otpuštala zaposlene za koje je utvrđeno da su počinili prekršaje.

Posle osuđujuće presude, kompaniji prete kazne u iznosu od više milijardi dolara.

U optužnici protiv Huaveja navodi se da je kompanija dugo vremena sprovodila praksu ''otvorene krađe tehnologije''.

Prema navodima tužilaca, Huavej je svojevremeno prodavao internet rutere koji su sadržali izvorni kod preuzet od konkurencije, dok se u drugom slučaju, prema optužnici, osoba zaposlena u Huaveju ''uvukla na štand konkurentske firme na sajmu u Čikagu kako bi tajno fotografisala elektronska kola unutar mrežnog uređaja te kompanije''.

Tužioci su takođe naveli da je jedan radnik Huaveja uzeo robotsku ruku iz laboratorije konkurentske firme, kako bi ona bila fotografisana i izmerena.