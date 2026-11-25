Šest osoba se i dalje vodi kao nestalo nakon što se avion, koji je poleteo sa aerodroma „Lejkfront”, srušio u blizini ostrva Horn

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Obalska straža SAD saopštila je da je šest ljudi poginulo u padu malog aviona kod obale savezne države Misisipi.

ABC njuz prenosi da su četiri odrasle osobe i dvoje dece - dečaci od 8 i 10 godina - bili u avionu Cesna koji se srušio u utorak popodne po lokalnom vremenu u blizini ostrva Horn.

Obalska straža je rano jutros objavila da je nakon nesreće pokrenula potragu koja je trajala četiri sata i tokom koje su ronioci pronašli ostatke svih šest osoba unutar trupa aviona.

- Ovo je srceparajući ishod i naše najdublje saučešće upućujemo porodicama i voljenima koji se suočavaju sa nezamislivim gubitkom. Iako ovo nije ishod kojem se bilo ko od nas nadao, zahvalni smo na snažnoj međuagencijskoj koordinaciji koja nam je omogućila da brzo pronađemo tela u avionu i pružimo njihovim porodicama to saznanje - rekao je komandant Trevor Blaunt, koordinator Mobilnog sektora misija potrage i spasavanja Obalske straže.

Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) je pre toga je saopštila da se avion Cesna 210 srušio oko 15:30 časova po lokalnom vremenu jugozapadno od Paskagule u Misisipiju.

1/8 Vidi galeriju Mali avion Cesna pao kod obale američke savezne države Misisipi, stradalo šest ljudi Foto: screenshot YT/wwltv, screenshot YT/WDSU

Prema saopštenju Obalske straže, FAA ju je obavestila o nesreći oko 15:45 časova, javljajući da je izgubila komunikaciju sa Cesnom.

Obalska straža je navela da je Cesna padala brzinom od tri kilometra u minutu pre nego što se konačno srušila na oko 3,2 kilometra severoistočno od ostrva Horn.

Po podacima sajta za praćenje letova Flajtradar24, avion je poleteo iz Nju Orleansa i kretao se ka Fort Majersu na Floridi.