RASTE BROJ RUSA KOJE SU UBILI MEDVEDI! U Omskoj oblasti nađena 37. žrtva od početka 2026, lovac uspeo da smrtno rani životinju "Povukao se u sklonište i uginuo"
- Od početka 2026. broj smrtnih slučajeva od napada medveda u Rusiji porastao je na 37, a novi slučaj zabeležen je u Omskoj oblasti.
- U šumi kod sela Malinovka pronađeno je telo starijeg muškarca sa povredama glave i prelomima lobanje, a uzrok je verovatno napad medveda.
- Istražni komitet navodi da je lovac uspeo da smrtno rani životinju, čije je telo pronađeno u jazbini blizu mesta pogibije.
Broj smrtnih slučajeva od napada medveda u Rusiji od početka godine porastao je na 37.
Novi slučaj zabeležen je u Omskoj oblasti, prema proračunima agencije Tas zasnovanim na izveštajima regionalne vlade i javno dostupnim podacima.
Prema podacima službi za hitne slučajeve u Omskoj oblasti, telo starijeg muškarca pronađeno je u šumi blizu sela Malinovka u Tarskom okrugu sa otvorenom povredom glave i prelomima lobanje.
Uzrok je verovatno napad medveda.
Leš mrtvog medveda pronađen je u jazbini blizu mesta pogibije lovca.
Pres-služba regionalnog Istražnog komiteta Ruske Federacije saopštila je za Tas da je čovek uspeo da smrtno rani životinju.
"Čovek je očigledno uspeo da rani medveda, koji se povukao u svoje sklonište i uginuo od rane. Puška je pronađena pored tela čoveka", rekao je izvor agencije.
(Kurir.rs/Tanjug)