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Broj smrtnih slučajeva od napada medveda u Rusiji od početka godine porastao je na 37.

Novi slučaj zabeležen je u Omskoj oblasti, prema proračunima agencije Tas zasnovanim na izveštajima regionalne vlade i javno dostupnim podacima.

Prema podacima službi za hitne slučajeve u Omskoj oblasti, telo starijeg muškarca pronađeno je u šumi blizu sela Malinovka u Tarskom okrugu sa otvorenom povredom glave i prelomima lobanje.

Uzrok je verovatno napad medveda.

Leš mrtvog medveda pronađen je u jazbini blizu mesta pogibije lovca.

Medved Foto: Shutterstock

Pres-služba regionalnog Istražnog komiteta Ruske Federacije saopštila je za Tas da je čovek uspeo da smrtno rani životinju.

"Čovek je očigledno uspeo da rani medveda, koji se povukao u svoje sklonište i uginuo od rane. Puška je pronađena pored tela čoveka", rekao je izvor agencije.