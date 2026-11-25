Kina je u sredu lansirala svemirsku letelicu sa ljudskom posadom „Šendžou-24“, uputivši troje astronauta, među kojima je i pakistanski specijalista za teret, ka svojoj svemirskoj stanici „Tjenkung“, koja se nalazi u orbiti.

Ovo je osma misija sa ljudskom posadom u okviru kineskog programa svemirskih letova u fazi primene i razvoja svemirske stanice, 41. lansirna misija od pokretanja programa, kao i prva misija sa ljudskom posadom u kojoj učestvuje strani astronaut.

Letelica, postavljena na vrh rakete-nosača „Dugi marš-2F“, poletela je iz Centra za lansiranje satelita Đućuen, na severozapadu Kine.

Prema podacima Kineske kancelarije za ljudski svemirski program, nakon ulaska svemirskog broda u orbitu biće izvedeno samostalno i brzo spajanje sa modulom svemirske stanice, u skladu sa planom, nakon čega će posada letelice „Šendžou-24“ ući u kinesku svemirsku stanicu. Tokom misije biće sprovedeni brojni eksperimenti i istraživanja u oblastima svemirske biologije i ljudskog tela, fizike u mikrogravitaciji i novih svemirskih tehnologija, uključujući i više zajedničkih naučnih eksperimenata sa drugim zemljama.

Članovi posade su komandant misije i pilot letelice Tang Hongbo, inženjer leta Vu Ji i pakistanski astronaut Muhamed Zišan Ali, prvi strani astronaut koji je ikada posetio svemirsku stanicu „Tjenkung“.