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Papa Franja je tvrdio da je tri puta za života „video đavola", kao i da je bio „pred vratima pakla", pokazuju izvodi iz njegovog privatnog dnevnika.

U knjizi „Privatni dnevnik pape Franje“, objavljenoj juče, u zapisu iz 2021. piše da je pokojni papa imao tri vizije đavola: jednu iz automobila, drugu „u horskoj galeriji“ tokom mise i treću tokom sastanka sa vatikanskim zvaničnicima.

„Ne mogu da zaboravim snažnu hrapavost njegovog glasa“, napisao je Franja, sećajući se jedne od vizija.

Dnevnik pisao od 1992. do 2024.

U dnevniku, pisanom od 1992. do 2024, on takođe izražava žaljenje zbog posete Čileu 2018, kada je kritikovan zbog odbrane biskupa optuženog za prikrivanje seksualnog zlostavljanja koje je počinio sveštenik.

Franja, koji je predvodio Rimokatoličku crkvu 12 godina, do smrti 2025, kasnije se izvinio i pozvao biskupe iz Čilea u Rim, gde su svi ponudili ostavku.

„Slomljen zbog situacije u Čileu“, napisao je Franja 2021.

„Bilo mi je teško da priznam šta se dogodilo, nisam mislio da je tako ozbiljno.“

1/14 Vidi galeriju Horhe Mario Bergoljo Foto: Massimo Valicchia/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia, EPA/Alessandro di Meo, EPA/Bagus Indahono, AP/Achmad Ibrahim, IPA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

O susretima „sa đavolom", papa je rekao da nije mogao da zaboravi njegove „preteće“ oči.

„Gledao me je plamtećim očima..."

„Bili su kao bljeskovi vatre“, napisao je o drugoj viziji za koju je rekao da se dogodila u kapeli dok je bio nadbiskup Buenos Ajresa.

Dnevnik Papa Franje Foto: Image

Vizije i na putovanju i u Rimu

Rekao je da je đavolovo prisustvo ometalo njegova putovanja, pa i tokom posete Čileu usred skandala sa seksualnim zlostavljanjem, i susret nekoliko dana pošto se vratio u Rim.

„Video sam ga i čuo njegov glas, trijumfalni, koji je posedovao sve“, napisao je, dodajući da mi je „Gospod dao priliku da se oslobodim ovih susreta“.

Dnevnik Papa Franje u knjižarama Foto: Gregorio Borgia/AP

Pokojni papa je takođe otkrio da je, dok se spremao za spavanje u junu 2018, „video vrata pakla“.

„Malo sam gledao i to me je prestravilo“, rekao je, dodajući da je „uzeo brojanicu kao oružje“.

đavo pakao Foto: Obsidian Fantasy Studio/Shutterstock

„Opasno je približavati se vratima pakla, jer plamen može da izbije i zapali sve“, napisao je.

Kardinal Viktor Fernandez, šef vatikanskog odeljenja za doktrinu vere i prijatelj Franje, uredio je dnevnike, prve koje je jedan papa objavio od 60-ih godina prošlog veka.

1/15 Vidi galeriju Sahrana pape Franje Foto: AP/Evan Vucci, AP Markus Schreiber

Papa Franja je izabran 2013, a preminuo je u 88. godini u aprilu 2025. godine.

Franja kao papa nije smeo da ode u rodnu Argentinu

Njegov naslednik papa Lav XIV bio je ranije ovog meseca na 12-dnevnoj turneji po Južnoj Americi tokom koje je posetio i Franjinu rodnu Argentinu i dobio brojanicu u oko u Peruu.

1/12 Vidi galeriju Papa Lav XIV se tokom posete Argentini sastao sa predsednikom Havijerom Milejom Foto: Andrew Medichini/AP, VATICAN MEDIA HANDOUT/VATICAN MEDIA, Daniel Dal Zennaro/ANSA

U tu latinoamrričku zemlju prethodni šef Vatikana, prema navodima iz intervjua koji je kardinal Fernandez dao italijanskom listu Korijere dela sera, nije smeo da ode kada je postao papa i to iz straha od desnice, kako one ultranacionalističke, tako i neoliberalne, snažno suprotstvljene Franjinim skoro socijalističkim stavovima.

Papa Lav XIV je tokom posete Argentini kritikovao mere štednje populističkog predsednika Havijera Mileja, koji je Franju svojevremeno nazivao "predstavnikom zla na Zemlji".

1/6 Vidi galeriju Papa Lav XIV pogođen brojanicom u oko u Limi, glavnom gradu Perua Foto: Youtube Printscreen