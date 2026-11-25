PUTIN OTKRIO TRAMPOVOM ZETU TAJNU PORODICE KUŠNER! Ovo je partizanski letak Džaredovog dede: Josif Berkovič se borio protiv nacista! Zbog ovoga promenio prezime
- U projektu 'Partizani Belorusije' pronađen je letak za koji se navodi da ga je napisao deda Džareda Kušnera, Josif Mojsejevič Berkovič.
- Dokument kaže da je Berkovič od 1943. bio partizan i borac u četiri brigade na području današnje Grodnenske oblasti.
- Kušner je ranije rekao da mu je Putin pokazao arhivski dokument o borbi njegovog dede protiv nacista, a porodica je kasnije promenila prezime.
U projektu "Partizani Belorusije" pronađen je partizanski letak, koji je navodno napisao deda specijalnog izaslanika SAD i Trampovog zeta Džareda Kušnera, pišu RIA Novosti.
Prema podacima objavljenim na sajtu, Josif Moisejevič Berkovič rođen je 1922. godine u Koreličima u Beloruskoj SSR.
Pridružio se partizanskom pokretu 1943. godine, a prethodno je radio kao stolar.
U dokumentu se navodi da je Berkovič služio kao redov u četiri partizanske brigade na teritoriji današnje Grodnenske oblasti.
"Tokom boravka u odredu, pokazao se kao dobar borac. Disciplinovan i pedantno izvršavao naređenja komande", navodi se u rubrici "borbene karakteristike".
Putin mu pokazao dokument
Kušner je ranije rekao za magazin "Njujork" da mu je ruski predsednik Vladimir Putin, na jednom od njihovih sastanaka, pokazao dokument iz državne arhive koji govori o borbi njegovog dede protiv nacista, piše "The new voice of Ukraine".
Kako je izvestio američki milijarder i Džaredov otac, Čarls Kušner, Džozef Berkovič je kasnije promenio svoje prezime u njihovo sadašnje kako bi celoj porodici olakšao dobijanje dokumenata u Sjedinjenim Državama.
(Kurir.rs/RIA)