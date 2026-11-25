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U projektu "Partizani Belorusije" pronađen je partizanski letak, koji je navodno napisao deda specijalnog izaslanika SAD i Trampovog zeta Džareda Kušnera, pišu RIA Novosti.

Prema podacima objavljenim na sajtu, Josif Moisejevič Berkovič rođen je 1922. godine u Koreličima u Beloruskoj SSR.

Pridružio se partizanskom pokretu 1943. godine, a prethodno je radio kao stolar.

U dokumentu se navodi da je Berkovič služio kao redov u četiri partizanske brigade na teritoriji današnje Grodnenske oblasti.

Lični registracioni list za partizansko osoblje koje je pripadalo dedi Džareda Kušnera, Džozefu Berkovicu Foto: Printscreen





"Tokom boravka u odredu, pokazao se kao dobar borac. Disciplinovan i pedantno izvršavao naređenja komande", navodi se u rubrici "borbene karakteristike".

Putin mu pokazao dokument

Kušner je ranije rekao za magazin "Njujork" da mu je ruski predsednik Vladimir Putin, na jednom od njihovih sastanaka, pokazao dokument iz državne arhive koji govori o borbi njegovog dede protiv nacista, piše "The new voice of Ukraine".

1/18 Vidi galeriju Stiv Vitkof i Džared Kušner u Kremlju na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL