Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i mađarski premijer Peter Mađar našli su se juče oči u oči u prijateljskoj odbojkaškoj utakmici u srednjoj školi u Zakarpatskoj oblasti Ukrajine, naseljenoj mađarskom nacionalnom manjinom, koja je dugo bila izvor tenzija između Kijeva i Budimpešte.

Mađar je stigao u Ukrajinu u posetu koju je nazvao "istorijskom", što signalizira otopljavanje bilateralnih odnosa između dve zemlje nakon promene vlade u Budimpešti u aprilu.

U okviru te posete, dvojica lidera su obišla srednju školu sa nastavom na mađarskom jeziku u jugozapadnom gradu Berehove, glavnom centru mađarske kulture u Ukrajini.

TVP prenosi da su se tamo dvojica lidera pridružila učenicima na prijateljskoj odbojkaškoj utakmici, igrajući u suprotstavljenim timovima.

Video snimci objavljeni na Mađarovim nalozima na društvenim mrežama prikazuju delove meča u kojem su oba lidera pokazala takmičarski duh.

- Brza partija odbojke sa predsednikom Ukrajine i mađarskim učenicima u liceju "Lajoš Košut" u Berehoveu, koji će naredne godine proslaviti 125. godišnjicu - napisao je Mađar u objavi na Fejsbuku.

1/11 Vidi galeriju Odbojkaški meč Petera Mađara i Volodimira Zelenskog, mađarskog premijera i ukrajinskog predsednika, u srednjoj školi u Zakarpatskoj oblasti Ukrajine Foto: Facebook Printscreen

Zakarpatje je dom za oko 100.000 etničkih Mađara, čiji je tretman stalni izvor trenja između Kijeva i Budimpešte.

Mađarska već dugo optužuje Ukrajinu da ograničava prava mađarske manjine u toj zemlji, posebno kroz zakone koji ograničavaju obrazovanje na jezicima manjina nakon završene osnovne škole i nalažu upotrebu ukrajinskog jezika u javnom životu.

Ukrajinski parlament je prošlog meseca usvojio zakon kojim se proširuje pravo govornika mađarskog jezika i drugih manjina da se obrazuju na svojim maternjim jezicima.

1/4 Vidi galeriju Peter Mađar i Volodimir Zelenski na EU samitu Foto: PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Mađarska vlada je potom odustala od svojih primedbi na otvaranje pregovora Ukrajine s EU o unutrašnjem tržištu i standardima konkurentnosti, dve oblasti politike u kojima Kijev mora da uskladi zakonodavstvo sa pravilima Unije da bi se pridružio bloku.

Od stupanja na dužnost u aprilu, Mađar je zauzeo manje konfrontacioni stav prema Kijevu nego njegov prethodnik Viktor Orban, koji je bio naklonjen Rusiji, nastojeći da popravi veze dok nastavlja da insistira na zaštiti mađarske manjine u Ukrajini.