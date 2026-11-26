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Australija i Solomonska Ostrva potpisali su danas bezbednosni sporazum kojim se Kanbera određuje kao glavni bezbednosni partner te pacifičke države koja je sličan sporazum sa Kinom potpisala pre samo četiri godine.

Australija preuzima bezbednosnu ulogu

Prema sporazumu, Australija će podržati proširenje i razvoj policijskih snaga i granične službe Solomonskih Ostrva, dok se ta zemlja obavezala da će odbiti svaki zahtev strane sile za uspostavljanje vojnih ili bezbednosnih baza na svojoj teritoriji, naveli su lideri dve zemlje u zajedničkom saopštenju, preneo je Rojters.

"Australija je ponosna što je glavni bezbednosni partner Solomonskih Ostrva i tu odgovornost shvatamo veoma ozbiljno", izjavio je australijski premijer Entoni Albaneze na konferenciji za novinare u Kanberi, kojoj je prisustvovao i njegov kolega sa Solomonskih Ostrva Metju Vejl.

Foto: Shutterstock

Taj sporazum predstavlja uspeh za Kanberu, koja se sa Kinom nadmeće za uticaj u regionu i koja je nedavno potpisala slične sporazume sa Papuom Novom Gvinejom, Vanuatuom i Fidžijem, navodi agencija.

Ulaganja u infrastrukturu i obrazovanje

Sveobuhvatni sporazum obuhvata australijsko finansiranje ulaganja u infrastrukturu i obrazovanje, poboljšanje viznog režima za građane Solomonskih Ostrva, kao i obavezu te zemlje da se konsultuje sa Australijom u razvoju kritične infrastrukture.

Vejl ranije kritikovao sporazum sa Kinom

Vejl je bio oštar kritičar bezbednosnog sporazuma sa Kinom iz 2022. godine, pridružujući se stavovima Sjedinjenih Američkih Država i drugih pacifičkih zemalja da bi taj dogovor mogao da naruši regionalnu bezbednost i ugrozi odnose sa postojećim partnerima.

Međutim, 2025. godine predvodio je delegaciju koja je posetila Peking, gde je pohvalio kineski ekonomski razvoj i izjavio da njegova stranka podržava princip jedne Kine.

Australijski mediji objavili su danas da je sporazum Solomonskih Ostrva sa Kinom stavljen van snage, ali je Vejl odbio da komentariše njegov trenutni status, pozivajući se na sporazum o poverljivosti.