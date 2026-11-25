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Američki predsednik Donald Tramp se sprema da poveća carine Kini, Evropskoj uniji i još nekoliko zemalja, izveštava Skaj njuz.

Nove uvozne takse će pogoditi 16 ekonomija i predstavljaju odgovor na ono što je Bela kuća opisala kao prekomernu proizvodnju u tim jurisdikcijama, što je dovelo do poplave robe po nižim cenama koja podriva američke kompanije.

Još uvek nije jasno koliki će tačno biti nivo carina, niti kada će stupiti na snagu, ali planovi, o kojima su prvi izvestili američki mediji, ukazuju na to da bi one bile dodate na namete od 10% do 12,5% najavljene ranije ove godine.

1/5 Vidi galeriju Donald Tramp Foto: Printskrin You Tube, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Veruje se da su nove carine deo napora da se zamene šire dažbine koje je Trampova administracija uvela prošle godine, a koje je Vrhovni sud naknadno poništio.

Očekuje se da će Kancelarija trgovinskog predstavnika SAD (USTR) narednih dana objaviti rezultate dugotrajne carinske istrage o industrijskim subvencijama u ovih 16 ekonomija, navode izvori koji su govorili pod uslovom anonimnosti.

Istraga USTR-a pokrenuta je na osnovu Člana 301 Zakona o trgovini iz 1974. godine, koji predsedniku omogućava da uvede namete državama koje diskriminišu američke kompanije ili trgovinu.