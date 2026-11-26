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Evropska komisija predložila je danas Zakon o kvantnim tehnologijama (Quantum Act) i osnivanje novog investicionog fonda za tehnološki suverenitet EU, sa ciljem da ojača evropske industrijske kapacitete, smanji zavisnost od stranih dobavljača i poveća bezbednost digitalnih sistema.

Predloženi zakon treba da pomogne Evropi da rezultate naučnih istraživanja u oblasti kvantnih tehnologija pretvori u konkretne proizvode i usluge, kao i da ubrza razvoj domaće industrije, napominje se u saopštenju.

Kvantne tehnologije mogle bi da omoguće značajan napredak u oblastima kao što su navigacija bez satelita, razvoj lekova, proizvodnja naprednih baterija i bezbedne komunikacije.

Tri stuba evropskog plana

Plan Evropske komisije počiva na tri glavna stuba, a to su jačanje naučnih istraživanja, pretvaranje njihovih rezultata u industrijske proizvode i usluge, kao i zaštita tehnologija i lanaca snabdevanja.

Foto: Reuters

Brisel želi da poveže istraživačke i industrijske programe EU i država članica, olakša pristup finansiranju i zajedničkoj istraživačkoj infrastrukturi i pomogne kompanijama da razviju proizvode spremne za tržište.

U okviru inicijative predviđeno je formiranje mreže vodećih evropskih istraživačkih instituta, koji bi naučnicima omogućili pristup laboratorijama i istraživačkoj opremi širom Evrope.

Planirane su i posebne finansijske nagrade za rešavanje velikih tehnoloških izazova, poput razvoja kvantnih računara koji mogu pouzdano da rade uprkos greškama u proračunima, kao i uređaja za navigaciju koji ne zavise od satelitskih signala.

Evropska komisija predlaže i uspostavljanje zajedničke infrastrukture za kvantne računare, simulatore i napredne medicinske uređaje za snimanje.

Posebni centri za kvantne tehnologije i inovacije trebalo bi da pruže stručnu i inženjersku podršku startapovima i malim i srednjim preduzećima, kako bi lakše razvijali i komercijalizovali nove proizvode, dodaje se u predlogu.

Smanjenje zavisnosti od stranih dobavljača

Drugi deo plana odnosi se na bezbednost i smanjenje zavisnosti od stranih dobavljača.

Kako se navodi u predlogu, Evropska komisija i države članice zajednički će pratiti lance snabdevanja, identifikovati kritične dobavljače i komponente i raditi na smanjenju rizika od prekida isporuka.

Poseban značaj ima prelazak na postkvantnu kriptografiju (PQC), odnosno nove metode zaštite podataka, komunikacija i kritične infrastrukture od budućih sajber pretnji koje bi mogle da nastanu razvojem dovoljno moćnih kvantnih računara.

Novi fond za tehnološki suverenitet

Predlog zakona otvara i mogućnost osnivanja novog investicionog instrumenta pod nazivom Fond za tehnološki suverenitet (Sovereign Tech Equity Fund), koji bi kompanijama obezbeđivao vlasničko i druge oblike finansiranja za razvoj tehnologija od strateškog značaja za ekonomsku i tehnološku nezavisnost EU.

Fond bi trebalo da pomogne i finansiranje šire evropske inicijative za kvantne tehnologije, kao i drugih projekata iz paketa Evropske komisije za tehnološki suverenitet.

Za sprovođenje plana predviđeno je osnivanje odbora koji bi koordinisao aktivnosti Evropske komisije i država članica, kao i Evropskog kvantnog saveza, koji bi okupio kompanije, univerzitete, istraživačke centre i druge javne i privatne organizacije, navodi Komisija na svojoj veb stranici.

Predlog Zakona o kvantnim tehnologijama sada će razmatrati Evropski parlament i Savet EU, nakon čega će biti poznati konačni oblik i uslovi njegove primene.