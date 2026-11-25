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Administracija američkog predsednika Donalda Trampa odustala je od predloga da se poslovni sporazumi koriste kao podsticaj Rusiji da okonča rat u Ukrajini, nakon što je Kremlj pokazao malo interesovanja za predložene projekte u energetskom i avio-sektoru, objavio je danas Fajnenšel tajms (FT), pozivajući se na pet neimenovanih dobro obaveštenih zvaničnika.

Zvaničnici su naveli da su Trampovi izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner rekli evropskim zvaničnicima da poslovna partnerstva više nisu jedan od ključnih elemenata američke ponude Rusiji.

Sjedinjene Američke Države su počele da razmatraju mogućnost korišćenja poslovnih i ekonomskih sporazuma sa Rusijom kao podsticaja za okončanje rata u Ukrajini još u aprilu 2025. godine, objavio je Blumberg.

1/5 Vidi galeriju Neformalni sastanak Donalda Trampa i Vladimira Putina, predsednika SAD i Rusije, na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) Foto: Vyacheslav PROKOFYEV / AFP / Profimedia

Trampova administracija razmatrala je zajedničke projekte sa Rusijom u oblasti energetike, nafte, gasa i eksploatacije retkih minerala, a ti projekti trebalo je da budu deo šireg mirovnog sporazuma.

1/7 Vidi galeriju Vladimir Putin, Džared Kušner i Stiv Vitkof, pregovori u Kremlju Foto: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin

Tokom ove godine razmatrane su i mogućnosti američkih ulaganja u rusku naftnu industriju, proizvodnju titanijuma, kao i obnova saradnje u vezi sa gasovodima Severni tok, a u septembru predlozi su dodatno razrađivani tokom kontakata američkih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera sa ruskim predstavnicima.