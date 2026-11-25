TRAMP ODUSTAO OD POSLOVNIH SPORAZUMA SA RUSIJOM! Trebalo da posluže kao podsticaj za okončanje rata u Ukrajini, ali je Putin bio slabo zainteresovan (FOTO)
- Trampova administracija odustala je od ideje da poslovni sporazumi budu podsticaj Rusiji za okončanje rata u Ukrajini, jer je Kremlj pokazao malo interesa za ponuđene projekte.
- Prema FT, Vitkof i Kušner su evropskim zvaničnicima rekli da poslovna partnerstva više nisu ključni deo američke ponude Moskvi.
Administracija američkog predsednika Donalda Trampa odustala je od predloga da se poslovni sporazumi koriste kao podsticaj Rusiji da okonča rat u Ukrajini, nakon što je Kremlj pokazao malo interesovanja za predložene projekte u energetskom i avio-sektoru, objavio je danas Fajnenšel tajms (FT), pozivajući se na pet neimenovanih dobro obaveštenih zvaničnika.
Zvaničnici su naveli da su Trampovi izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner rekli evropskim zvaničnicima da poslovna partnerstva više nisu jedan od ključnih elemenata američke ponude Rusiji.
Sjedinjene Američke Države su počele da razmatraju mogućnost korišćenja poslovnih i ekonomskih sporazuma sa Rusijom kao podsticaja za okončanje rata u Ukrajini još u aprilu 2025. godine, objavio je Blumberg.
Trampova administracija razmatrala je zajedničke projekte sa Rusijom u oblasti energetike, nafte, gasa i eksploatacije retkih minerala, a ti projekti trebalo je da budu deo šireg mirovnog sporazuma.
Tokom ove godine razmatrane su i mogućnosti američkih ulaganja u rusku naftnu industriju, proizvodnju titanijuma, kao i obnova saradnje u vezi sa gasovodima Severni tok, a u septembru predlozi su dodatno razrađivani tokom kontakata američkih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera sa ruskim predstavnicima.
(Kurir.rs/Tanjug)