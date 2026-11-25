NASTAVNICA OSUĐENA ZA SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE UČENIKA OPET UHAPŠENA: Otišla u crkvu pored škole, a zbog onoga što je uzela u ruke preti joj duga robija! (FOTO)
Bivša nastavnica iz Kentakija ponovo je uhapšena zbog sumnje da je prekršila uslove kaucije tako što je u naručju držala novorođenče.
Rejčel Klement (29) ukinuta je kaucija u ponedeljak, 23. novembra, pošto je tužilaštvo saznalo za incident koji se dogodio deset dana ranije, 13. novembra. Ona je tada otišla u crkvu povezanu sa školom kako bi odnela dekoraciju za rođendansku proslavu, gde je uzela u naručje bebu staru dve nedelje.
Kako prenosi lokalni list The Hendersonian, Klementova je u oktobru priznala krivicu po dve tačke optužnice za seksualno zlostavljanje i jednoj za prikrivanje dokaza, nakon što je otkriveno da je bila u seksualnom odnosu sa učenikom srednje škole "Henderson" u istoimenom gradu u Kentakiju.
Sporazumom o priznanju krivice upisana je u registar seksualnih prestupnika, a izrečene su joj i zabrana pristupa školskim objektima i zabrana kontakta sa maloletnicima, uz izuzetak njene biološke nećake.
Nakon drugog hapšenja, njen advokat Džonatan Kums izjavio je za pomenuti medij da je njegova klijentkinja u crkvu došla na poziv pastora, da nije imala nikakav kontakt sa decom školskog uzrasta i da je objekat napustila pre dolaska učenika.
Kums je takođe naveo da dete koje je držala, po karakteristikama nije slično žrtvi u ovom slučaju‘, ističući da je žrtva bila tinejdžer. Za sada nije poznato da li je Klementova u srodstvu sa tom bebom.
Bivšoj nastavnici preti kazna do tri godine zatvora po svakoj tački za seksualno zlostavljanje i do pet godina za prikrivanje dokaza, a izricanje presude zakazano je za 4. januar 2027. godine.
Podsetimo, ona je prvi put uhapšena u maju zbog optužbi da je učeniku slala seksualno eksplicitne poruke. Slučaj je otkriven kada je neko prijavio njenu neprimerenu vezu upravi škole, koja je odmah obavestila policiju i udaljila je sa posla.
Prvobitno je bila optužena po dve tačke za nezakonitu upotrebu elektronskih sredstava radi navođenja maloletnika na seksualne ili druge zabranjene radnje, za seksualno zlostavljanje prvog stepena i za prikrivanje materijalnih dokaza.
Na kraju je optužnica svedena na dve tačke za seksualno zlostavljanje prvog stepena zloupotrebom položaja autoriteta ili posebnog poverenja, dok je osnovna optužba za seksualno zlostavljanje prvog stepena odbačena u okviru sporazuma o priznanju krivice.
(Kurir.rs/Yahoo.com)