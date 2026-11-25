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Bivša nastavnica iz Kentakija ponovo je uhapšena zbog sumnje da je prekršila uslove kaucije tako što je u naručju držala novorođenče.

Rejčel Klement (29) ukinuta je kaucija u ponedeljak, 23. novembra, pošto je tužilaštvo saznalo za incident koji se dogodio deset dana ranije, 13. novembra. Ona je tada otišla u crkvu povezanu sa školom kako bi odnela dekoraciju za rođendansku proslavu, gde je uzela u naručje bebu staru dve nedelje.

Kako prenosi lokalni list The Hendersonian, Klementova je u oktobru priznala krivicu po dve tačke optužnice za seksualno zlostavljanje i jednoj za prikrivanje dokaza, nakon što je otkriveno da je bila u seksualnom odnosu sa učenikom srednje škole "Henderson" u istoimenom gradu u Kentakiju.

Sporazumom o priznanju krivice upisana je u registar seksualnih prestupnika, a izrečene su joj i zabrana pristupa školskim objektima i zabrana kontakta sa maloletnicima, uz izuzetak njene biološke nećake.

Nakon drugog hapšenja, njen advokat Džonatan Kums izjavio je za pomenuti medij da je njegova klijentkinja u crkvu došla na poziv pastora, da nije imala nikakav kontakt sa decom školskog uzrasta i da je objekat napustila pre dolaska učenika.

Kums je takođe naveo da dete koje je držala, po karakteristikama nije slično žrtvi u ovom slučaju‘, ističući da je žrtva bila tinejdžer. Za sada nije poznato da li je Klementova u srodstvu sa tom bebom.

Bivšoj nastavnici preti kazna do tri godine zatvora po svakoj tački za seksualno zlostavljanje i do pet godina za prikrivanje dokaza, a izricanje presude zakazano je za 4. januar 2027. godine.

Podsetimo, ona je prvi put uhapšena u maju zbog optužbi da je učeniku slala seksualno eksplicitne poruke. Slučaj je otkriven kada je neko prijavio njenu neprimerenu vezu upravi škole, koja je odmah obavestila policiju i udaljila je sa posla.

Prvobitno je bila optužena po dve tačke za nezakonitu upotrebu elektronskih sredstava radi navođenja maloletnika na seksualne ili druge zabranjene radnje, za seksualno zlostavljanje prvog stepena i za prikrivanje materijalnih dokaza.