TEŽAK UDARAC ZA MOSKVU, RUSI GUBE 40% ISPORUKA NAFTE! Ova zemlja povukla potez koji Kremlju nikako ne ide u prilog
- Izvoz sirove nafte iz Persijskog zaliva ove jeseni dostigao je nivo pre rata u Iranu, pa se dobavljači agresivno bore za kupce. Indija se zato vraća tradicionalnim izvorima snabdevanja.
- Indijske rafinerije smanjile su kupovinu ruske nafte za 40 odsto, jer ruska više nema cenovnu prednost u odnosu na iračku i saudijsku.
Izvoz sirove nafte iz zemalja Persijskog zaliva ove jeseni dostigao je nivo zabeležen pre početka rata u Iranu. U nastojanju da povrate svoje tržišne udele, dobavljači se agresivno nadmeću za kupce. Jedan od najvećih uvoznika, Indija, počeo je intenzivno da se vraća tradicionalnim izvorima snabdevanja, piše Blumberg, a prenosi ruska Moskva tajms.
Indija je smanjila obim kupovine ruske nafte za 40 odsto, sa rekordnih 2,8 miliona barela dnevno u julu na između 1,6 i 1,7 miliona barela, koliko se očekuje na kraju novembra, procenjuje kompanija Kpler.
Ruska nafta gubi cenovnu prednost
Prodavci ruske nafte pokušavaju da zadrže visoke cene, zbog čega su se indijske rafinerije preorijentisale na naftu sa Bliskog istoka, rekli su za Blumberg izvori upoznati sa situacijom na tržištu. Prema njihovim rečima, iračka i saudijska nafta prodaju se po cenama nižim od referentne cene nafte Dubai, dok se ruska prodaje po višim cenama.
Osim toga, isporuke iz Rusije, gde su ukrajinski dronovi presekli crnomorske transportne rute, skupe su zbog udaljenosti, rizika i logističke neizvesnosti, kaže Sumit Ritolija, viši menadžer kompanije Kpler.
"Indijske rafinerije sve više obraćaju pažnju na alternativne izvore, ne samo radi optimizacije troškova nabavke nafte, već i radi povećanja pouzdanosti snabdevanja i smanjenja zavisnosti od bilo kog pojedinačnog izvora."
Rusija izgubila prednost stečenu tokom rata
Ruske isporuke u novembru biće na najnižem nivou od početka rata na Bliskom istoku. U februaru su Rusija i Saudijska Arabija svakodnevno prodavale Indiji približno jednake količine sirove nafte, oko 1,05 miliona barela. Treći najveći dobavljač bio je Irak sa 970.000 barela dnevno.
Međutim, već u martu, zbog blokade Ormuskog moreuza, tokovi snabdevanja naftom drastično su se promenili. Rusija je počela da isporučuje Indiji više od dva miliona barela dnevno, dok su dve bliskoistočne zemlje zajedno isporučivale svega 800.000 barela. U aprilu su isporuke iz Iraka potpuno obustavljene.
Rusija će i dalje ostati najveći dobavljač nafte Indiji, ali je prednost koju je stekla zahvaljujući ratu na Bliskom istoku potpuno nestala. Obim isporuka sirove nafte vratio se na nivo iz perioda od 2023. do 2025. godine, kada se kretao između 1,4 miliona i nešto više od dva miliona barela dnevno.
(Kurir.rs/TheMoscowTimes)