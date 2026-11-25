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Izvoz sirove nafte iz zemalja Persijskog zaliva ove jeseni dostigao je nivo zabeležen pre početka rata u Iranu. U nastojanju da povrate svoje tržišne udele, dobavljači se agresivno nadmeću za kupce. Jedan od najvećih uvoznika, Indija, počeo je intenzivno da se vraća tradicionalnim izvorima snabdevanja, piše Blumberg, a prenosi ruska Moskva tajms.

Indija je smanjila obim kupovine ruske nafte za 40 odsto, sa rekordnih 2,8 miliona barela dnevno u julu na između 1,6 i 1,7 miliona barela, koliko se očekuje na kraju novembra, procenjuje kompanija Kpler.

Ruska nafta gubi cenovnu prednost

Prodavci ruske nafte pokušavaju da zadrže visoke cene, zbog čega su se indijske rafinerije preorijentisale na naftu sa Bliskog istoka, rekli su za Blumberg izvori upoznati sa situacijom na tržištu. Prema njihovim rečima, iračka i saudijska nafta prodaju se po cenama nižim od referentne cene nafte Dubai, dok se ruska prodaje po višim cenama.

Osim toga, isporuke iz Rusije, gde su ukrajinski dronovi presekli crnomorske transportne rute, skupe su zbog udaljenosti, rizika i logističke neizvesnosti, kaže Sumit Ritolija, viši menadžer kompanije Kpler.

"Indijske rafinerije sve više obraćaju pažnju na alternativne izvore, ne samo radi optimizacije troškova nabavke nafte, već i radi povećanja pouzdanosti snabdevanja i smanjenja zavisnosti od bilo kog pojedinačnog izvora."

Rusija izgubila prednost stečenu tokom rata

Ruske isporuke u novembru biće na najnižem nivou od početka rata na Bliskom istoku. U februaru su Rusija i Saudijska Arabija svakodnevno prodavale Indiji približno jednake količine sirove nafte, oko 1,05 miliona barela. Treći najveći dobavljač bio je Irak sa 970.000 barela dnevno.

Međutim, već u martu, zbog blokade Ormuskog moreuza, tokovi snabdevanja naftom drastično su se promenili. Rusija je počela da isporučuje Indiji više od dva miliona barela dnevno, dok su dve bliskoistočne zemlje zajedno isporučivale svega 800.000 barela. U aprilu su isporuke iz Iraka potpuno obustavljene.