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Američki predsednik Donald Tramp nasmejao se na pitanje o izjavi ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da Trampovi specijalni izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof insistiraju na što bržem postizanju sporazuma o okončanju rata Rusije protiv Ukrajine i da bi želeli da ga postignu do januara, piše Njujork Post.

Tramp je na pitanje odgovorio kontrapitanjem: "Ko je to rekao?", upitao je američki predsednik, smešeći se i razmenivši pogled sa jednim od svojih visokih saradnika u prostoriji. "Šta on želi da ja uradim?"

Tramp je rekao da se "sukob" odužio jer je "za tango potrebno dvoje".

"Nemam nikakav vremenski rok. Samo bih voleo da se to završi. Znate, to ne utiče na nas. Voleo bih da se to reši još danas, ali za tango je potrebno dvoje. Tako da ćemo videti šta će se desiti", rekao je Tramp