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Kolumbijska policija upala je u supermarket i oslobodila najmanje 20 ljudi koji su držani kao taoci, a jedan od naoružanih napadača je ubijen.

Predsednik zemlje Abelardo de la Esprijelja izjavio je da je talačka kriza u supermarketu u gradu Kartahena, na severnoj obali zemlje, usledila nakon pokušaja pljačke blindiranog vozila.

Kolumbijsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ostali učesnici incidenta uhapšeni nakon "odlučne vojne i policijske operacije".

Napadači odbili da se predaju

Prema navodima lokalnih medija, naoružani muškarci držali su ukupno 30 talaca, od kojih je deset oslobođeno pre policijske intervencije, uključujući šest starijih žena i jedno dete.

Izvori iz zajedničkog komandnog centra uspostavljenog na tom području naveli su da je bilo pet počinilaca.

De la Esprijelja rekao je da su napadači odbili ponudu da se predaju i oslobode taoce.

Govoreći pre okončanja talačke krize, nazvao ih je "običnim kriminalcima" i rekao: "Sada su angažovani svi kapaciteti naših različitih bezbednosnih snaga, uključujući specijalne jedinice."

Dramatični prizori iz supermarketa

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju desetine ljudi kako istrčavaju iz supermarketa Eksito u naselju La Kasteljana u Kartaheni.

Ranije u utorak mogli su se videti i ljudi koji su klečali pored izloga supermarketa, naizgled vezanih ruku.

Na fotografijama su zabeleženi i pripadnici naoružanih policijskih jedinica i snajperisti angažovani tokom operacije.

Kartahena je jedna od glavnih turističkih destinacija u Kolumbiji, koju svake godine posećuju milioni turista.

Aerodrom Rafael Nunjez u Kartaheni nakratko je obustavio sletanje aviona zbog angažovanja oružanih snaga nakon incidenta.

Sletanje aviona ponovo je omogućeno oko 45 minuta nakon obustave.

U eksploziji bombe povređene 23 osobe

Kolumbija se suočava sa talasom napada pobunjeničkih grupa na državne ciljeve, koji su počeli da pogađaju i urbana područja.

U odvojenom incidentu najmanje 23 osobe povređene su kada je bomba eksplodirala ispred prostorija regionalne vlade u gradu Viljavisensio, u centralnom delu zemlje.

Većina povreda bila je lakše prirode, iako je jedna osoba morala da bude operisana, ali je u stabilnom stanju, rekao je gradonačelnik Aleksander Bakero Sanabrija.

Eksplozija je pogodila oko 500 objekata, uključujući stambene i poslovne prostore, pričinivši štetu na zidovima, prozorima i krovovima.

De la Esprijelja, koji je u utorak posetio mesto eksplozije, optužio je pobunjeničku grupu FARC-EMC za napad i rekao: "Nećemo pregovarati sa ovim kriminalcima."

"Borićemo se protiv njih sa apsolutnom odlučnošću... i progonićemo ih sve dok ih ne privedemo pravdi."

Tužioci su saopštili da još istražuju ko stoji iza napada.

Incident se dogodio u trenutku kada zemlja obeležava desetu godišnjicu istorijskog mirovnog sporazuma između vlade i Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije (FARC), na osnovu kojeg je više od 14.000 boraca položilo oružje.