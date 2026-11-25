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Nemački kancelar Fridrih Merc optužio je danas Rusiju za "eskalaciju" pretnji evropskoj bezbednosti, braneći planove svoje vlade da poveća izdvajanja za odbranu i nastavi finansijsku pomoć Ukrajini.

Opozicione stranke, uključujući krajnje desnu Alternativu za Nemačku (AfD), koja vodi u nacionalnim anketama javnog mnjenja, i krajnje levu stranku Levica (Die Linke), pozvale su na obustavu vojne pomoći Kijevu.

- Ne može se dovoljno puta ponoviti, kako krajnjoj desnici tako i krajnjoj levici: Rusija tačno zna šta želi. A Rusija želi više od Ukrajine - rekao je Merc u Bundestagu, donjem domu parlamenta, tokom rasprave o nacrtu budžeta za 2027. godinu.

- Rusija intenzivira aktivnosti u baltičkom regionu, Rusija intenzivira aktivnosti u Poljskoj, Rusija intenzivira aktivnosti u Crnom moru, Rusija intenzivira aktivnosti u svemiru - rekao je on, pozivajući se na nedavne izveštaje da Moskva razvija nuklearno antisatelitsko oružje.

- Rusija snažno intenzivira svoje aktivnosti ovde, u našoj zemlji, čak i po cenu ljudskih života - nastavio je Merc.

- To je situacija, dame i gospodo. Zato moramo i zato ćemo mi, kao Evropljani, pokazati Rusiji gde su njene granice, u svakom smislu te reči - poručio je kancelar.

1/5 Vidi galeriju Fridrih Merc drži govor tokom rasprave o nacrtu budžeta za 2027. godinu u Bundestagu Foto: Markus Schreiber/AP

Moskva je u više navrata negirala da teži vojnoj konfrontaciji sa zemljama NATO-a i tvrdi da su njene akcije u Ukrajini usmerene na zaštitu sopstvene nacionalne bezbednosti.

Mercova vlada je u septembru okrivila Rusiju za pokušaj napada dronom na aerodrom Lajpcig/Hale, što je ruska ambasada u Berlinu odbacila kao deo "novog talasa antiruske histerije u Nemačkoj".

Nemačka i druge evropske zemlje takođe su bile na meti talasa sajber napada i incidenata sabotaže usmerenih na kritičnu infrastrukturu, za šta su često krivile Rusiju. Moskva je odbacila sve te optužbe.

"Učimo od Ukrajine"

Merc je u sredu izjavio da Nemačka, podržavajući Ukrajinu, štiti i samu sebe.

- Učimo od Ukrajine – tehnološki za civilnu upotrebu, ali naravno i u oblasti odbrambene tehnologije - rekao je on.

Nemačka je najveći evropski vojni podržavalac Ukrajine od početka ruske invazije punog obima 24. februara 2022. godine, ali je javna podrška ovoj politici opala usled rasta troškova života. Anketa objavljena u utorak pokazala je da se tesna većina Nemaca sada protivi pružanju vojne pomoći Kijevu.

200 milijardi evra za odbranu

Prema nacrtu budžeta za 2027. godinu, Nemačka ima za cilj da udvostruči izdvajanja za odbranu na više od 200 milijardi evra do 2030. godine, čime bi dostigla 3,7% bruto domaćeg proizvoda, u skladu sa obavezama prema NATO-u.

1/13 Vidi galeriju Susret Zelenskog i Merca u Minhenu Foto: Michaela Stache/AFP Pool Photo, Sean Gallup / POOL/Getty Images Europe POOL

EU treba da se fokusira na bezbednost i konkurentnost, poručuje Merc

Merc se u sredu osvrnuo i na najnoviji predlog budžeta Evropske unije za period 2028–2034. koji je predstavio predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Košta je predložio rezove kojima bi se ukupan sedmogodišnji budžet smanjio na 1,582 biliona evra, što je oko 40 milijardi evra manje od predloga koji je u oktobru iznelo irsko predsedavanje EU.

Lideri EU raspravljaće o Koštinim predlozima na specijalnom samitu u četvrtak i petak.

- U ovim pregovorima zalažem se za to da potrošnja bude ograničena i usmerena na ono što Evropu zaista čini jačom: bezbednost i konkurentnost - rekao je Merc.