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Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) osujetila je operaciju ruske vojne obaveštajne službe čiji je cilj bio atentat na komandanta jedne od najvećih tajnih jedinica ukrajinskih Snaga za specijalne operacije (SSO), uhapsivši osumnjičenog ruskog agenta u Hmeljnickom.

Kako je SBU saopštila 25. novembra, kontraobaveštajna operacija sprovedena je uz podršku vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine i komande Snaga za specijalne operacije.

Istražitelji su utvrdili da je osumnjičeni bivši profesionalni pripadnik ukrajinske vojske iz Harkova, koji je napustio vojnu službu 2024. godine iz zdravstvenih razloga. Ruska vojna obaveštajna služba, poznata kao GRU, navodno ga je regrutovala preko kanala na Telegramu koji su nudili mogućnosti za zaradu.

Osumnjičeni je prvobitno dobio zadatak da prikuplja obaveštajne podatke o ukrajinskoj vojnoj infrastrukturi u Harkovu, nakon čega je poslat u Hmeljnicki da organizuje atentat na komandanta specijalnih snaga.

Prema navodima SBU, plan atentata podrazumevao je upotrebu automobila-bombe i praćenje ukrajinskog oficira.

Ruska obaveštajna služba navodno je nameravala da pribavi i video-snimak atentata, koji bi bio korišćen u psihološkim i informacionim operacijama usmerenim na destabilizaciju situacije unutar Ukrajine.

U zamenu za izvršenje ubistva, pripadnici ruske obaveštajne službe navodno su osumnjičenom obećali bezbedan odlazak u Rusiju preko trećih zemalja i pomoć u dobijanju ruskog državljanstva.

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Ukrajinska vojna kontraobaveštajna služba razotkrila je operaciju i uhapsila osumnjičenog pre nego što je planirani atentat mogao da bude izvršen. Tokom pretresa, istražitelji su zaplenili mobilni telefon koji je sadržao anonimnu prepisku sa predstavnicima ruske vojne obaveštajne službe.

Osumnjičeni je optužen za veleizdaju počinjenu u uslovima ratnog stanja i nalazi se u pritvoru bez mogućnosti puštanja uz kauciju. Ukoliko bude proglašen krivim, preti mu doživotna kazna zatvora i konfiskacija imovine.