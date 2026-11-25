ZELENSKOG PRATI SKORO 9 MILIONA LJUDI, A ON JEDAN PROFIL! Izuzetak je napravio samo za ovu osobu
- Volodimir Zelenski na Iksu prati samo jedan profil - nalog svoje supruge Olene Zelenske, iako ga prati skoro devet miliona ljudi.
- Olena Zelenska prati samo dva profila: supruga i stranicu programa za mentalno zdravlje 'Kako ste?'.
- Na Instagramu je situacija drugačija - Zelenski prati 244 profila, među njima i Trampa, Tusa, Karniја i više poznatih ličnosti.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je svakodnevna pojava na društvenim mrežama, gde prati ratne događaje, obaveštava javnost o ruskim napadima i sastaje se sa svetskim liderima.
Prati ga skoro devet miliona ljudi na platformi Iks (X), ali jedan neobičan detalj je privukao njegovu pažnju - Zelenski prati samo jedan profil.
To je profil njegove supruge, prve dame Ukrajine Olene Zelenske. Iako je izuzetno aktivan na X platformi, ukrajinski predsednik ne prati svetske političare, državne zvaničnike ili poznate ličnosti.
Zelenski se pridružio ovoj društvenoj mreži u aprilu 2019. godine, a njegova supruga Olena otvorila je profil u junu 2022. godine. Nakon toga, predsednik ju je pratio.
Zelenska prati samo dva profila
Prati je nešto više od 250.000 korisnika na X platformi, a ona prati samo dva profila: profil svog supruga i stranicu programa za mentalno zdravlje "Kako ste?", koji je pokrenula.
Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, pojavile su se tvrdnje da je Zelenski prestao da prati svetske lidere.
Međutim, ove informacije nisu bile tačne. Turska platforma za proveru činjenica Dogrula je potom analizirala arhivirane podatke i utvrdila da Zelenski nikoga nije pratio na Tviteru, kako se platforma tada zvala.
Šta je sa Instagramom?
Zanimljivo je da je situacija potpuno drugačija na Instagramu. Na toj društvenoj mreži Zelenski prati 244 profila, uključujući brojne svetske lidere, političare i poznate ličnosti.
Na njegovoj listi su, između ostalih, američki predsednik Donald Tramp, britanski premijer Endi Bernam, poljski premijer Donald Tusk i kanadski premijer Mark Karni. Među ljudima koje prati su glumci Tom Hardi, Orlando Blum, Nikol Kidman i Vin Dizel, kao i pevačica Madona.
Zelenski takođe prati brojne organizacije i kompanije na Instagramu, uključujući Marvel Studios, Nešnl Geografik, UEFA Ligu šampiona i Vorner Bros.
(Kurir.rs/Oslobođenje.ba)