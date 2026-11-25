Volodimir Zelenski i njegov profil na Iksu

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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je svakodnevna pojava na društvenim mrežama, gde prati ratne događaje, obaveštava javnost o ruskim napadima i sastaje se sa svetskim liderima.

Prati ga skoro devet miliona ljudi na platformi Iks (X), ali jedan neobičan detalj je privukao njegovu pažnju - Zelenski prati samo jedan profil.

To je profil njegove supruge, prve dame Ukrajine Olene Zelenske. Iako je izuzetno aktivan na X platformi, ukrajinski predsednik ne prati svetske političare, državne zvaničnike ili poznate ličnosti.

1/7 Vidi galeriju Olena Zelenska, prva dama Ukrajine Foto: Nenad Kostić

Zelenski se pridružio ovoj društvenoj mreži u aprilu 2019. godine, a njegova supruga Olena otvorila je profil u junu 2022. godine. Nakon toga, predsednik ju je pratio.

Zelenska prati samo dva profila

Prati je nešto više od 250.000 korisnika na X platformi, a ona prati samo dva profila: profil svog supruga i stranicu programa za mentalno zdravlje "Kako ste?", koji je pokrenula.

Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, pojavile su se tvrdnje da je Zelenski prestao da prati svetske lidere.

Međutim, ove informacije nisu bile tačne. Turska platforma za proveru činjenica Dogrula je potom analizirala arhivirane podatke i utvrdila da Zelenski nikoga nije pratio na Tviteru, kako se platforma tada zvala.

1/5 Vidi galeriju Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sa suprugom, prvom damom Ukrajine, Olena Zelenska Foto: AP Efrem Lukatsky, EPA-EFE/TOMS KALNINS, Instagram/zelenskiy_official

Šta je sa Instagramom?

Zanimljivo je da je situacija potpuno drugačija na Instagramu. Na toj društvenoj mreži Zelenski prati 244 profila, uključujući brojne svetske lidere, političare i poznate ličnosti.

Na njegovoj listi su, između ostalih, američki predsednik Donald Tramp, britanski premijer Endi Bernam, poljski premijer Donald Tusk i kanadski premijer Mark Karni. Među ljudima koje prati su glumci Tom Hardi, Orlando Blum, Nikol Kidman i Vin Dizel, kao i pevačica Madona.