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Indonežanski spasioci pronašli su devet tela tokom potrage za 26 rudara koji su ostali zarobljeni u poplavljenom ilegalnom rudniku zlata u provinciji Zapadna Java, dok se za 17 ostalih i dalje traga.

Rudari su zarobljeni od ponedeljka, na dubini od oko 100 metara, nakon što su obilne kiše poplavile rudarsko okno, u kom su oni kopali tražeći zlato, prenosi AP.

Jama, koja je duboka oko 100 metara, nalazi se u oblasti Pongkor, u Bogoru, planinskom području oko 60 kilometara južno od Džakarte.

Jedanaest rudara je uspelo da izađe iz jednog dela rudnika pre nego što je voda poplavila okno, rekla je portparolka policije Zapadne Jave Hendra Rošmavan.

Vlasti nisu odmah obaveštene jer su rudari kopali ilegalno, navode zvaničnici.

"Problem je u tome što niko nije prijavio nesreću jer je ta aktivnost bila protivzakonita", rekao je Muhamad Adam Hamdani, šef službe za hitne situacije i logistiku pri agenciji za vanredne situacije u Bogoru.

Rošmavan je rekla da je policija prijavu o zarobljenim rudarima dobila tek 16 sati nakon što se poplava dogodila.

Više od 300 spasilaca traga za rudarima

U potrazi učestvuju 325 spasilaca, uključujući pripadnike službe za vanredne situacije, policiju, vojsku, zdravstvene radnike i dobrovoljce.

Spasioci se suočavaju sa otežanim uslovima zbog uskog pristupa rudniku, klizavog terena i nedostatka svetlosti.

Nadležni ispumpavaju vodu iz okna kako bi olakšali potragu.

"Dubina okna, uzak pristup i ograničeno osvetljenje ključni su faktori pri određivanju strategije potrage, kako bi spasioci mogli bezbedno da rade", rekla je šefica Kancelarije za potragu i spasavanje u Džakarti, Desijana Kartika Bahari.

Državna rudarska kompanija "Antam", koja eksploatiše zlato u Pongkoru, saopštila je da se nesreća dogodila u nelegalnom rudniku koji nije deo njenih postrojenja.

Rudarske nesreće su česte u Indoneziji, gde eksploatacija manjih razmera, često ilegalna, predstavlja izazov za nadležne organe zbog udaljenosti nalazišta prirodnih resursa.

Prema pisanju portala "Detik", vlasti su prošle nedelje zatvorile oko 30 rudarskih jama za eksploataciju zlata u drugom delu Bogora.