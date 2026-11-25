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Dva libijska mornarička oficira preminula su od posledica ranjavanja zadobijenih tokom vikenda u ukrajinskom napadu pomorskim dronovima na ruski ratni brod usidren u luci na istoku Libije, saopštile su libijske vojne vlasti, najavljujući neodređenu odmazdu protiv Kijeva zbog njihove smrti.

Dvojica muškaraca proglašena su mrtvima u utorak uveče, nakon što su ranjeni u nedeljnom napadu na mornaričku korvetu u pomorskoj bazi u Bengaziju, gde je brod dopunjavao gorivo i zalihe, navela je Libijska nacionalna armija (LNA) u saopštenju.

LNA ima bliske odnose sa Rusijom

LNA, koja je bliska vlastima na istoku zemlje, predstavlja regularnu vojsku sa operativnom strukturom, mornaricom i ratnim vazduhoplovstvom.

Ona kontroliše istočne i južne delove zemlje i ima bliske odnose sa Rusijom, dok zapadnu Libiju - odakle je napad dronovima navodno pokrenut - kontrolišu oružane grupe i milicije.

Novo bojno polje i strah od širenja rata Rusije i Ukrajine

Ukrajinske snage deluju u zapadnoj Libiji na osnovu tajnog sporazuma koji podržava Zapad, koristeći teritoriju ove severnoafričke zemlje za napad na ruski tanker u Sredozemnom moru u martu, naveli su libijski zvaničnici koji su tada govorili o tome.

Ukrajinski zvaničnici u sredu nisu odmah odgovorili na ove navode, iako su dan ranije insistirali na tome da kijevske snage nisu ciljale Libijce u operaciji izvedenoj na oko 2.400 kilometara od linije fronta. U napadu je ranjeno najmanje 10 ljudi, uključujući libijske i ruske državljane, rekao je jedan libijski zvaničnik.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da nijedna zemlja ne ostavlja "bilo kakav pokušaj ugrožavanja života svojih vojnika nekažnjenim". On je odbio da komentariše navode o ruskom osoblju koje je navodno ranjeno u napadu.

Ovaj napad preneo je rusko-ukrajinski rat na novo bojište. Smrt libijskih oficira podigla je tenzije zbog smelog napada Kijeva i dodatno pojačala strahovanja da se najveći evropski sukob od Drugog svetskog rata širi daleko izvan granica Ukrajine.

Merc kaže da Rusija ima ambicije i izvan Ukrajine

Međunarodno priznata vlada u Tripoliju negovala je veze sa Ukrajinom i njenim zapadnim saveznicima, delimično kako bi učvrstila sopstveni opstanak na vlasti.

Otkako je Rusija izvršila invaziju na svog suseda pre skoro pet godina, političke, diplomatske i ekonomske posledice rata osećaju se daleko izvan ukrajinskih granica, a sada i u severnoj Africi.

Rat je podstakao Evropu, koja je oprezna prema Moskvi, da uloži milijarde u jačanje svoje odbrane, posebno u trenutku kada se postavljaju pitanja o posvećenosti SAD ovom kontinentu.

Zapadni zvaničnici optužili su Rusiju za izvođenje desetina sajber-napada i drugih akata sabotaže širom Evrope, napade na teretne brodove u Crnom moru kod obala članica NATO-a Rumunije i Bugarske, kao i za namerno narušavanje evropskog vazdušnog prostora.

"Rusija želi više od Ukrajine", rekao je nemački kancelar Fridrih Merc danas u parlamentu, gde se pojedine stranke protive nemačkoj pomoći Kijevu.

Merc je naveo da Rusija pojačava svoje aktivnosti u baltičkom regionu, Poljskoj, Crnom moru i svemiru, kao i „u ogromnim razmerama i ovde u našoj zemlji, čak i po cenu gubitka ljudskih života“.

1/5 Vidi galeriju Fridrih Merc drži govor tokom rasprave o nacrtu budžeta za 2027. godinu u Bundestagu Foto: Markus Schreiber/AP

Rusija i Ukrajina razmenjuju sve razornije udare dugog dometa, čak i dok učestvuju u pregovorima uz posredovanje SAD koji do sada nisu učinili ništa da zaustave borbe.

LNA najavljuje odmazdu

Generalna komanda Libijske nacionalne armije (LNA) obećala je da će uzvratiti "u odgovarajuće vreme i na odgovarajućem mestu, i odgovarajućim sredstvima".

Pod komandom moćnika, generala Halife Hiftera, LNA je najjača oružana formacija u Libiji, zemlji razorenoj godinama građanskog rata i haosa.

Preliminarna istraga pokazala je da je nekoliko ukrajinskih pomorskih dronova lansirano na brod iz baze kojom upravljaju ukrajinske snage u zapadnoj Libiji, navela su dvojica zvaničnika upućena u istragu.

Najmanje četiri drona su presretnuta i uništena u nedeljnom napadu, dok su dva pogodila korvetu, brod namenjen patroliranju priobalnim vodama i pratnji drugih plovila, rekli su lokalni zvaničnici.

1/8 Vidi galeriju Ruski ratni brod Merkur, kojeg je Ukrajina pomorskim dronovima potopila kod obale Libije Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Zvaničnici, koji su povezani sa Libijskom nacionalnom armijom, govorili su pod uslovom anonimnosti jer nisu ovlašćeni za davanje izjava novinarima.

Naftom bogata Libija, koja ima strateški važnu sredozemnu obalu i graniči se sa šest država, već više od decenije ima podeljenu političku scenu. Njene dve suprotstavljene administracije, podržane nizom labavo povezanih oružanih grupa i milicija, uživaju podršku rivalskih stranih sila.

Rusija i Ukrajina nastavljaju međusobne napade

U međuvremenu, Rusija je nastavila napade na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu uoči zime, dok je Kijev izvestio o novim udarima na ruske rafinerije nafte.

U noćnom ruskom napadu na Kijevsku oblast poginula je jedna osoba, saopštila je u sredu ukrajinska Državna služba za vanredne situacije.

Rusija je lansirala 112 dronova, od kojih je više od polovine bilo na mlazni pogon, a udari su zabeleženi na 18 lokacija, saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo. Vlasti su prijavile nestanke struje u pet regiona.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njegove snage tokom noći presrele 305 ukrajinskih dronova iznad nekoliko regiona.

Služba bezbednosti Ukrajine saopštila je da je pogodila dve rafinerije nafte u ruskoj Samarskoj oblasti, izazvavši požare u obe. Ruski zvaničnici nisu potvrdili ove udare.