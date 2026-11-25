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Ukrajinsko-estonska kompanija Farsight Vision i holandska kompanija BSS Holland potpisale su memorandum o saradnji na holandskom tržištu odbrambene industrije.

Kompanija Farsight Vision saopštila je za portal Militarnji da je postignut sporazum, napominjući da njenu platformu već koristi više od 170 jedinica Odbrambenih snaga Ukrajine.

Dve strane planiraju zajednički razvoj, integraciju i promociju tehnoloških rešenja za klijente u sektoru odbrane. Kompanije će konkretne oblasti saradnje definisati u kasnijim fazama, a memorandum trenutno ne obuhvata konkretan ugovor niti spisak sistema koje bi holandska vojska trebalo da nabavi.

Foto: ChatGPT

Veštačka inteligencija i napredne vojne tehnologije

Farsight Vision razvija softverska i hardverska rešenja za izviđanje, planiranje misija i navigaciju. Njena tehnologija zasnovana na veštačkoj inteligenciji pretvara podatke prikupljene dronovima u digitalne modele terena i automatski analizira snimke.

Koristeći ove digitalne modele, kompanija razvija alate za planiranje misija i navigaciju, uključujući okruženja u kojima globalni navigacioni satelitski sistemi nisu dostupni ili su ometani, prenosi Militarnji.

Softversko okruženje kompanije integrisano je sa sistemima DELTA, ATAK, Kropiva i ComBat Vision. To omogućava vojnicima da koriste prikupljene obaveštajne podatke tokom planiranja i izvršavanja misija.

BSS Holland bavi se integracijom odbrambenih tehnologija i sarađuje sa Oružanim snagama Holandije. Kompanija učestvuje u testiranju i proceni sistema kako bi se osiguralo da oni ispunjavaju operativne zahteve vojske.

Foto: ChatGPT

Njene glavne oblasti delovanja obuhvataju bespilotne sisteme, tehnologije za borbu protiv dronova, analitiku zasnovanu na veštačkoj inteligenciji i bezbedne komunikacije. BSS posluje i u Ukrajini, gde ima terensku laboratoriju u Kijevu, koja omogućava testiranje i procenu tehnologija, navodi Militarnji.

Ukrajinsko borbeno iskustvo za potrebe holandske vojske

Prema rečima suosnivačice i izvršne direktorke kompanije Farsight Vision Viktorije Jaremčuk, cilj partnerstva je da se iskustvo primene ukrajinskih tehnologija u borbenim uslovima poveže sa kapacitetima kompanije BSS za integraciju odbrambenih sistema.

Upravljački partner kompanije BSS Holland Lenard Blok istakao je da je kompanija zainteresovana za tehnologiju Farsight Visiona, koja omogućava stvaranje zajedničkog digitalnog prikaza terena na osnovu snimaka prikupljenih dronovima.

On je naveo da dve strane planiraju da utvrde u kojim oblastima bi ova rešenja mogla da budu korisna Oružanim snagama Holandije i da na toj osnovi nastave zajednički razvoj.

Ukrajina je ranije, 24. septembra, odobrila za vojnu upotrebu domaći kopneni robotski sistem Varhan, platformu sa pogonom na sva četiri točka, koja može da preveze do 300 kilograma tereta na udaljenosti od 37 kilometara, do položaja na kojima bi slanje ljudstva predstavljalo preveliki rizik.