Slušaj vest

Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je danas da zakon mora da štiti prava žena, a to je poručio dva dana nakon što je iranska pevačica bičevana zbog nastupa na kom se pojavila bez hidžaba.

"Prorok islama je bio zagovornik borbe protiv nasilja nad ženama. On je bio protiv diskriminacije i obnovio je dostojanstvo žena", napisao je Pezeškijan na mreži Iks.

On je istakao da je "procvat žena izvor ponosa za islamski Iran, a danas svi zakoni i mere moraju isto tako da budu usmereni ka osiguravanju prava, bezbednosti i razvoja žena i muškaraca islamskog Irana".

Iranska pevačica Parastu Ahmadi bičevana je 74 puta zbog nastupa na kom se pojavila bez hidžaba, saopštila je juče organizacija Iran Human Rights (IHRNGO).

1/6 Vidi galeriju Iranska pevačica Parastu Ahmadi, kažnjena sa 74 udarca bičem jer nije nosila hidžab tokom koncerta Foto: Printscreen/Youtube

Četvorica članova njenog koncertnog tima takođe su dobila po 74 udarca bičem, navela je organizacija u objavi na mreži Iks, preneo je CNN.

"Kazna od 74 udarca bičem protiv Parastu Ahmadi i četiri člana tima produkcije koji su odgovorni za video-snimak njenog koncerta izveden je u ponedeljak", rekao je advokat Mostafa Nili, prenela je ISNA.

Koncert održan 2024.

Bičevanje je usledilo nakon što je na internetu objavljen snimak koncerta Ahmadi održanog u decembru 2024. godine u istorijskom karavansaraju Deir-e Gačin u blizini šitskog svetog grada Koma.

Ahmadijeva je nosila dugu crnu haljinu bez rukava, a na glavi nije imala hidžab, prkoseći iranskim pravilima.

Iranski sud je petoro optuženih proglasio krivim za vređanje javnog morala.

Pored bičevanja, izrečena im je dvogodišnja zabrana bavljenja umetničkim i muzičkim aktivnostima, kao i zabrana putovanja u inostranstvo.

Apelacioni sud je potvrdio presudu u septembru.

Organizacija Amnesti Internešnal opisala je bičevanje kao okrutnu, nehumanu i ponižavajuću kaznu.

Sve veći broj iranskih žena pojavljuje se u javnosti bez hidžaba, pogotovu otkako su izbili protesti posle smrti u pritvoru Mahse Amini u septembru 2022 godine, a koja je prethodno uhapšena zbog toga što je navodno prekršila pravila odevanja.