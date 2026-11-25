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Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ne može biti jedini odgovoran za sve što se dešava u Ukrajini. O svom odnosu sa ukrajinskim predsednikom govorio je u intervjuu za francuski časopis Le Point, prenosi beloruska državna novinska agencija BelTA.

"On je mladi političar koji je napravio mnogo grešaka. Nije jedini kriv za sve. Ima 'demokratiju' koja je dovela do rata. Nema dovoljno ovlašćenja koja bi šef države trebalo da ima", rekao je Lukašenko o Zelenskom.

"Bog me sačuvao od pogrešnih poteza"

Beloruski predsednik smatra da je Ukrajina trebalo da izabere drugog predsednika. "Trebalo je da izaberu iskusnog čoveka. Kriv je ukrajinski narod, izabrali su neiskusnog lidera", tvrdio je.

Lukašenko je podsetio da je i sam izabran za predsednika Belorusije u relativno mladom dobu. Međutim, napomenuo je da je pre izbora radio u raznim oblastima, upravljao radnim kolektivima i bio poslanik u parlamentu. "Imao sam sreće, Bog me je sačuvao od pogrešnih poteza, a osim toga, već sam imao iskustva u vrsti posla koja je bila potrebna Belorusiji", rekao je.

"Zelenski nije bio spreman da postane predsednik. Sastao sam se sa njim i razgovarao 2019. godine. On je pristojan čovek, dobra osoba. Ostavio je dobar utisak na mene. Odnosio sam se prema njemu gotovo kao prema sinu", dodao je Lukašenko.

"Ne smemo razmišljati samo o tome ko je koga napao"

Beloruski predsednik se prisetio kako je na početku rata, na zahtev i uz pomoć svog najmlađeg sina Nikolaja, pozvao Zelenskog.

"Vikao je da su oni prvi napali. Rekao sam mu: 'Volođa, poslušaj me, kasnije ćemo utvrditi uzroke, sada ovo moramo zaustaviti. Na kraju će te narod smatrati odgovornim i reći da nisi uspeo zaustaviti rat, da na tvojoj teritoriji besni rat. To se mora zaustaviti'", ispričao je Lukašenko.

"Kao šefovi država i političari, ne bi trebalo da razmišljamo samo o tome ko je koga napao. Trebalo je da razmišljaju o tome kako da zaustave rat kada ga već nisu uspeli da zaustave", tvrdio je beloruski predsednik.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

"Rat mora biti zaustavljen da ljudi ne bi ginuli"

"Da budem iskren, Porošenko je više kriv za ovo nego Zelenski. Zelenski je sve ovo nasledio, dok Porošenko nije ispunio ono što je dogovoreno u Minsku. Odlučili su da prevare Rusiju, a zajedno sa njom i nas", rekao je Lukašenko.

"Da bi se okončao rat i sprečilo da ljudi ginu, kao predsednik bih bio spreman da učinim sve što je potrebno. Kasnije ćete nas, novinari, i istorija suditi i osuđivati. Ali sada se rat mora zaustaviti da ljudi ne bi ginuli", naglasio je.

Dodao je da to isto ističu i predsednik SAD Donald Tramp, potpredsednik Džej Di Vens i državni sekretar Marko Rubio.

Lukašenko smatra da Zelenski danas ima znatno više iskustva, ali da to nije dovoljno da se okonča rat. "Trebalo bi da postoji određeni nivo autonomije i nezavisnosti. Vi danas kontrolišete Zelenskog", rekao je Lukašenko, obraćajući se evropskim zemljama, uključujući Francusku.

"Po mom mišljenju, vi ne želite da okončate ovaj rat niti da sprečite eskalaciju. To je najveća opasnost za Evropljane, ali i za nas. Eskalacija je katastrofa", upozorio je.

1/5 Vidi galeriju Predsednik Beloruije Aleksandar Lukašenko daje intervju za francuski časopis Le Point Foto: X printscreen

"Rusija postepeno napreduje"

Beloruski predsednik smatra da je potrebno nastaviti pregovore kako bi se što pre okončao rat u Ukrajini. Ponudio je Minsk kao mesto za nove razgovore.

"Trebalo je da ostavimo po strani sva neslaganja, dođemo ovde gde su se već vodili pregovori, nazovemo to 'Minsk 3', 'Minsk 5' ili kako god, i ponovo pokrenemo razgovore", rekao je.

Lukašenko je takođe tvrdio da ruski predsednik Vladimir Putin pobeđuje na bojnom polju. "Bez obzira na sve, on pobeđuje", rekao je, odbacujući ocene da u poslednje vreme nije bilo značajnih promena na bojnom polju.

"Rusija postepeno napreduje. Polako. Ljudi ginu. Ali to je rat. Rusija tamo ne trpi poraz i neće pretrpeti strateški poraz", uveren je beloruski predsednik.

"Putin uzima Ukrajinu i šta onda?"

Lukašenko je takođe odbacio tvrdnje da Rusija želi da Ukrajina kapitulira. "To ste izmislili", rekao je, misleći na Zapad.

"Nikada nisam čuo Putina da kaže da Ukrajina mora da kapitulira. Putinov stav čak ni ne podrazumeva okupaciju cele Ukrajine. Često razmišljam ovako, recimo da uzmu Ukrajinu. A šta onda? Kako bi upravljali tom teritorijom posle toga? Vi, članice NATO-a, biste stalno koristili Ukrajinu da biste stvorili haos kako biste sprečili rusku kontrolu nad njom. Čak i sa svom vašom domišljatošću, teško da biste tome mogli da odolite", rekao je.