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Vojska Sjedinjenih Američkih Država izvela je kontrolisanu detonaciju više od 4.400 kilograma veoma toksičnog inicijalnog eksploziva - nestabilnog olovnog azida - u fabrici municije u Midltaunu u Ajovi, uprkos strahovima da bi toksični oblak mogao da ugrozi zdravlje stanovnika, prenosi AP.

Vojska je namerno digla u vazduh celokupne zalihe olovnog azida u postrojenju za municiju nakon što su zvaničnici saopštili da su propali materijali pod rizikom da nekontrolisano eksplodiraju kako se temperature snižavaju. Video-snimak napravljen nekoliko kilometara od mesta eksplozije pokazuje kako se dva bela oblaka izdižu iznad mesta detonacije pre nego što se se ubrzo razišli. Novinari su izvestili da su čuli snažnu eksploziju, a uprkos upozorenjima da ostanu u kućama, neki stanovnici su na ivici puta posmatrali detonaciju.

Ekolozi su izarazili zabrinutost zbog mogućih posledica kontrolisane detonacije po zdravlje i prirodnu sredinu, ali su zvaničnici upozorili na opasnosti od predugog čekanja, a sud je dao zeleno svetlo da vojska izvede detonaciju.

Ranije u sredu, vršilac dužnosti sekretara vojske Adam Tele ocenio je da je detonacija bezbednija od rizika od spontane eksplozije.

Tele je rekao da je vojska konsultovala stručnjake iz saveznih institucija i van njih i zaključila da je kontrolisana detonacija najbezbedniji način za uklanjanje eksplozivne materije, preneo je Foks njuz. Prema njegovim rečima, alternativa bi bila nekontrolisana eksplozija sa potencijalno težim posledicama.

Detonacija je bila zakazana za sredu u devet časova po lokalnom vremenu, nakon što je savezni apelacioni sud odbacio pravni zahtev kojim je pokušano da se zaustavi operacija.

Eksploziv se nalazi u 68 buradi koja su tokom proteklih osam meseci počela da propadaju, a na njihovoj spoljašnjosti i poklopcima formirali su se kristali olovnog azida. Olovni azid je veoma toksičan inicijalni eksploziv koji postaje izuzetno nestabilan pri degradaciji, u prisustvu vlage i ugljen-dioksida, ili prilikom naglih promena temperature. Zbog opasnosti od pomeranja ili otvaranja buradi, odbačena je mogućnost hemijske neutralizacije. Vojska je za ublažavanje posledica pripremila barijere ispunjene peskom, vodene zidove od osam rezervoara i gel-blokove za apsorpciju eksplozije.

Prema meteorološkim modelima, oblak prašine koji sadrži čestice olova mogao bi da zahvati oko 350 farmi. Federalna agencija za vanredne situacije (FEMA) obezbedila je privremeni smeštaj do 27. novembra, uz mogućnost produženja, kao i hranu, vodu i prevoz za evakuisane stanovnike. Guvernerka Ajove Kim Rejnolds proglasila je vanredno stanje u tri okruga i odobrila angažovanje do 100 pripadnika Nacionalne garde radi pomoći u evakuaciji oko 150 domaćinstava.