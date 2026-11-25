POGOĐENO PET RUSKIH BORBENIH AVIONA! Ukrajinci tvrde da su izveli udar na vojni aerodrom duboko unutar Rusije! Oglasio se Generalštab
- Ukrajinski Generalštab tvrdi da je napadnut aerodrom Savaslejka u Nižnjenovgorodskoj oblasti i da je pogođeno pet ruskih aviona: tri MiG-31 i dva Su-34.
- Navodi se da avioni neće moći da lete neko vreme, dok je procena ukupne štete još u toku.
Ukrajinske snage napale su ruski vojni aerodrom Savaslejka u Nižnjenovgorodskoj oblasti u noći između 24. i 25. novembra, pogodivši pet ruskih aviona, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.
Preliminarni izveštaji ukazuju na to da su u napadu pogođena tri lovca MiG-31 i dva aviona Su-34.
Generalštab je saopštio da je procena štete još u toku i da postoji mogućnost da su pogođeni i drugi avioni.
MiG-31 je lovački avion, čije su pojedine verzije prilagođene za nošenje balističkih raketa Kinžal. Su-34 je lovac-bombarder koji se koristi za lansiranje raketa i bacanje navođenih bombi na ukrajinske ciljeve.
Pet pogođenih aviona "neće moći da leti neko vreme", saopštio je Generalštab.
Napad dolazi u trenutku kada Ukrajina nastoji da se suprotstavi ruskim napadima balističkim raketama i klizećim bombama, gađajući raketne lansere i avione u Rusiji i na teritorijama pod ruskom kontrolom. Ukrajina se suočava sa kontinuiranim nedostatkom sistema protivvazdušne odbrane, uključujući rakete presretače američkog sistema Patriot, sposobne da obaraju balističke rakete.
Ukrajinci gađali ruske radare i logističke objekte
Ukrajinske snage pogodile su i rusku radarsku stanicu P-18 u blizini Karavan-Solodkog, u delu Luganske oblasti pod ruskom kontrolom, saopštio je Generalštab 25. novembra. Sistem otkriva vazdušne ciljeve na velikim udaljenostima i prosleđuje informacije ruskim jedinicama protivvazdušne odbrane.
U okviru iste serije operacija gađano je nekoliko ruskih objekata za vojno snabdevanje na okupiranim ukrajinskim teritorijama. U Luganskoj oblasti pogođena su dva skladišta goriva i maziva, kao i dva logistička objekta, saopštio je Generalštab.
U delu Donjecke oblasti pod ruskom kontrolom, ukrajinske snage pogodile su skladište goriva i maziva u blizini Agronomičnog i skladište municije kod Novog Svita.
Kijev indipendent nije mogao nezavisno da potvrdi razmere pričinjene štete.
(Kurir.rs/TheKyivIndependent)