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Ukrajinske snage napale su ruski vojni aerodrom Savaslejka u Nižnjenovgorodskoj oblasti u noći između 24. i 25. novembra, pogodivši pet ruskih aviona, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Preliminarni izveštaji ukazuju na to da su u napadu pogođena tri lovca MiG-31 i dva aviona Su-34.

Generalštab je saopštio da je procena štete još u toku i da postoji mogućnost da su pogođeni i drugi avioni.

MiG-31 je lovački avion, čije su pojedine verzije prilagođene za nošenje balističkih raketa Kinžal. Su-34 je lovac-bombarder koji se koristi za lansiranje raketa i bacanje navođenih bombi na ukrajinske ciljeve.

Pet pogođenih aviona "neće moći da leti neko vreme", saopštio je Generalštab.

Napad dolazi u trenutku kada Ukrajina nastoji da se suprotstavi ruskim napadima balističkim raketama i klizećim bombama, gađajući raketne lansere i avione u Rusiji i na teritorijama pod ruskom kontrolom. Ukrajina se suočava sa kontinuiranim nedostatkom sistema protivvazdušne odbrane, uključujući rakete presretače američkog sistema Patriot, sposobne da obaraju balističke rakete.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Ukrajinci gađali ruske radare i logističke objekte

Ukrajinske snage pogodile su i rusku radarsku stanicu P-18 u blizini Karavan-Solodkog, u delu Luganske oblasti pod ruskom kontrolom, saopštio je Generalštab 25. novembra. Sistem otkriva vazdušne ciljeve na velikim udaljenostima i prosleđuje informacije ruskim jedinicama protivvazdušne odbrane.

U okviru iste serije operacija gađano je nekoliko ruskih objekata za vojno snabdevanje na okupiranim ukrajinskim teritorijama. U Luganskoj oblasti pogođena su dva skladišta goriva i maziva, kao i dva logistička objekta, saopštio je Generalštab.

U delu Donjecke oblasti pod ruskom kontrolom, ukrajinske snage pogodile su skladište goriva i maziva u blizini Agronomičnog i skladište municije kod Novog Svita.