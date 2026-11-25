Vladimir Putin i Donald Tramp na samitu APEC u Šendženu u Kini

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Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio je danas da je nakon sastanka predsednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimira Putina i Donalda Trampa, u Šenženu razgovarao o ukrajinskom rešenju sa evropskom stranom.

"Razmatrano je mnogo pitanja, uključujući razne nijanse ukrajinskog rešenja", rekao je on, prenosi agencija RIA Novosti.

Međutim, napomenuo je da nema razgovora o tome da se Evropljani pridruže trilateralnim konsultacijama između predstavnika Moskve, Vašingtona i Kijeva.

Foto: EPA Gavriil Grigorov Sputnik Kre

Naglasio je da poziv Rusije da razgovaraju o njihovoj poziciji u mogućim pregovorima ostaje važeći, kao i da Moskva nije dobila zvanično odbijanje i da čeka odgovor.

Moskva čeka odgovor Evropljana

Prošle nedelje, Putin je izjavio da je Rusija pozvala Evropljane diplomatskim kanalima da dođu u Moskvu kako bi razumeli njihov stav o ukrajinskom rešenju, i naglasio da je ideja da neke zemlje EU rasporede trupe u Ukrajini nakon završetka neprijateljstava neprihvatljiva.

Šef ruske države je takođe tada napomenuo da garancije za obe strane u sukobu moraju biti integrisane u panevropsku bezbednost i dodao da će Evropljanima biti potrebna politička volja da postignu sporazume, ali da za to nema nepremostivih prepreka.