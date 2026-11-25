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Oko 14.000 zaposlenih, učenika i studenata učestvovalo je danas u masovnim protestima širom Grčke, u okviru generalnog štrajka koji je organizovala sindikalna konfederacija zaposlenih u javnom sektoru ADEDY.

Protesti su održani u Atini, Solunu i više od 60 gradova, a glavni zahtevi su vraćanje 13. i 14. plate, kao i povećanje zarada, prenosi ERT News.

U Atini je protest počeo u 10.30 časova na trgovima Propjlaia i Klaftmonos, dok je u Pireju održan pola sata ranije.

U Solunu su javni i privatni sektor organizovali okupljanje kod spomenika Venizelosu, nakon čega je usledila protestna šetnja centralnim gradskim ulicama, završena ispred zgrade Uprave.

Foto: YANNIS KOLESIDIS/ANA-MPA

U protestima su učestvovali i predstavnici sindikata, a učenike je na ulice pozvao Koordinacioni odbor učenika Atine.

Zbog štrajka u javnim bolnicama i zdravstvenim centrima radilo je dežurno osoblje, dok su metro, električna železnica i tramvaj u Atini saobraćali po skraćenom režimu.

Izmenjen je i red vožnje prigradske železnice.

Autobusi i trolejbusi u Atini, kao i gradski i međugradski autobusi u Solunu, saobraćali su redovno.

Pomorski saobraćaj je, takođe bio pogođen, pošto su brodovi ostali u lukama.

Foto: YANNIS KOLESIDIS/ANA-MPA

Zbog učešća zaposlenih u službama za pružanje informacija o letovima u štrajku, obustavljeni su letovi na 15 regionalnih aerodroma, među kojima su aerodromi na Astipaleji, Ikariji, Kalimnosu, Karpatosu, Kasti, Kastelorisu, kao i na ostrvima Kiti, Leros, Milos, Naksos, Paros i Siros, Kastoriji i Kozaniju.

U štrajku je učestvovala i Federacija srednjoškolskih nastavnika Grčke (OLME), koja je zahtevala povećanje plata prosvetnih radnika, zapošljavanje nastavnika na neodređeno vreme, popunjavanje upražnjenih radnih mesta i veća izdvajanja za javno obrazovanje.

Škole su radile uz izmene u rasporedu nastave.

Foto: ORESTIS PANAGIOTOU/ANA-MPA

U protestima je učestvovao i sindikat zaposlenih u javnim medijima POSPERT, koji je organizovao četvoročasovnu obustavu rada od 10 do 14 časova.

Među glavnim zahtevima sindikata su povećanje plata kako bi se nadoknadio pad kupovne moći, vraćanje 13. i 14. plate, ukidanje solidarnih doprinosa i povećanje neoporezivog iznosa na 12.000 evra, uz dodatnih 3.000 evra za svako dete.

Sindikalci traže i masovno zapošljavanje u javnom sektoru, posebno u zdravstvu, obrazovanju i socijalnim službama, veća ulaganja u javno zdravstvo i školstvo, kao i mere za suzbijanje rasta cena i energetskog siromaštva.

Foto: ACHILLEAS CHIRAS/ANA-MPA

Među zahtevima su i ograničavanje visine stanarina, zaštita prava na stanovanje i ukidanje zakonskih rešenja koja, prema oceni sindikata, ugrožavaju radnička i sindikalna prava.

ADEDY je istovremeno izrazio protivljenje privatizaciji javnih ustanova i institucija.

Generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Grčke Dimitris Kučumbas izjavio je na protestnom skupu da su politika vlade i njeni ciljevi doveli do toga da građani snose teret visoke inflacije, poreza i niskih zarada.

On je ocenio da je štrajk već postigao veliki uspeh zahvaljujući učešću zaposlenih iz javnog i privatnog sektora, poljoprivrednika, studenata i učenika.

Foto: Petros Giannakouris/AP

Predstavnici stranke Siriza, među kojima su predsednica poslaničke grupe Rena Duru i generalni sekretar Nikos Papas, takođe, su podržali proteste.

Duru je istakla da, uprkos tvrdnjama vlasti o ekonomskom rastu, zaposleni teško uspevaju da sastave kraj sa krajem, zbog čega zahtevaju stvarno povećanje plata, vraćanje 13. i 14. zarade i jačanje javnog zdravstva i obrazovanja.