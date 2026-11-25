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Nemačka policija uhapsila je sinoć devetnaestogodišnjeg hrvatskog državljanina nakon što je navodno više puta pucao u vazduh na javnom trgu i sa balkona stambene zgrade u Rostoku, na severu Nemačke.

Mladić je pokušao da pobegne preko građevinske skele, a alkotestiranjem je utvrđeno da je imao 1,47 promila alkohola u krvi, saopštila je danas policija u Rostoku.

Policija je oko 22.20h primila dojavu građanina da se na trgu Doberaner plac nalazi muškarac obučen u tamnu odeću koji je dva puta pucao u vazduh. Dok su policajci bili na putu ka trgu, građanin ih je obavestio da je muškarac ušao u stambenu zgradu u Vismarše ulici i ponovo zapucao sa balkona na jednom od viših spratova.

Policija opkolila zgradu

Budući da u tom trenutku nije bilo jasno kakvim oružjem muškarac raspolaže, policajci su stavili zaštitnu opremu i opkolili celu zgradu. Na trgu su pronašli nekoliko čaura koje su ukazivale na to da je muškarac pucao iz gasnog pištolja.

Pištolj iz kojeg je mladić navodno pucao ubrzo je pronađen sakriven u hodniku zgrade. Kada su policajci ušli u stan u kojem se nalazio osumnjičeni, pokušao je da pobegne kroz prozor i spusti se preko građevinske skele postavljene uz zgradu.