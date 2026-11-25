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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiizjavio je danas da očekuje da Sjedinjene Američke Države odrede datum za novi sastanak pregovaračkih timova, koji bi trebalo da se održi u četvorostranom formatu, uz učešće predstavnika Evrope.

“Ukrajina je učinila mnogo kako bi u potpunosti uključila Evropu u mirovni proces zajedno sa Amerikom, a sada od američke strane očekujemo datum novog sastanka”, naveo je Zelenski u objavi na Fejsbuku, nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Estonije Margusom Cahknom u Kijevu.

Govoreći o saradnji sa Estonijom, predsednik Ukrajine je napomenuo da Cahkna boravi u poseti Kijevu, samo ove godine četvrti put, kao i da je mogao da se uveri u to kako su ruski napadi eskalirali tokom tog perioda, preneo je Ukrinform.

Zelenski je dodao da je šefa estonske diplomatije informisao o napadima na energetski sektor.

“Rusija ulaže velike napore u pokušaje da uništi normalan život. Stoga je sve što doprinosi našoj stabilnosti od velikog značaja.

Razgovarali smo o pomoći u energetskom sektoru, kao i o pripremama za Konferenciju o obnovi Ukrajine, koja će se održati početkom sledeće godine u Estoniji”, naveo je ukrajinski lider.

Prethodna runda pregovora u trostranom formatu, uz učešće Ukrajine, SAD i Rusije, održana je u Abu Dabiju 10. i 11. novembra, podsetila je agencija.

Glavni rezultati tog susreta bili su dogovor o najvećoj razmeni zarobljenika, kao i saglasnost da se pregovori nastave uz uključivanje predstavnika Evrope.