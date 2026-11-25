Slušaj vest

Jemenski Huti, koje podržava Iran, saopštili su danas da su napali najveću saudijsku rafineriju nafte, Ras Tanuru, koja se nalazi pored jednog od najvećih svetskih terminala za izvoz sirove nafte, piše Rojters.

Vojni portparol Huta Jahja Sari izjavio je da je napad na rafineriju izazvao požare. Satelitski snimci NASA i kompanije Planet Labs prikazuju gust crni dim iznad postrojenja, koji je prekrio područje od oko 600 kvadratnih kilometara, što približno odgovara površini Čikaga. Izvor upoznat sa situacijom potvrdio je za Rojters napad na rafineriju.

Huti, koji kontrolišu veliki deo zapadnog Jemena, uključujući glavni grad Sanu, napadaju saudijske aerodrome, naftnu infrastrukturu i poslovne zgrade otkako se u julu ponovo rasplamsao građanski rat u Jemenu, kao posledica prelivanja sukoba između SAD i Irana.

Rafinerija je već bila meta napada

Dosadašnji napadi privremeno su poremetili deo poslovanja Aramka i doveli do otkazivanja većine međunarodnih letova ka Rijadu. Saudijska Arabija bila je primorana da odloži ili otkaže velike međunarodne događaje, uključujući Azijski kup u fudbalu i svoju najvažniju investicionu konferenciju, Future Investment Initiative (FII).

Vojna koalicija predvođena Saudijskom Arabijom ranije danas je saopštila da je protivvazdušna odbrana presrela i uništila četiri drona na području Ras Tanure, u Istočnoj provinciji Saudijske Arabije. Međutim, nije saopštila da je tamošnja rafinerija pogođena.

Rafinerija Ras Tanura, čiji kapacitet prerade iznosi 550.000 barela nafte dnevno, već je bila meta napada tokom sukoba sa Hutima, kao i tokom šireg rata sa Iranom.

Rafinerija je deo kompleksa na saudijskoj obali Persijskog zaliva, koji je bio glavni izvozni terminal kraljevine sve dok rat između SAD i Irana nije povećao strateški značaj Janbua na zapadnoj obali zemlje, do kojeg nafta stiže naftovodom Istok-Zapad.

Pogođen i najviši neboder u Rijadu

Portparol Huta Sari takođe je izjavio da je grupa izvela napad na finansijsku četvrt Rijada u tri faze.

Saudijska civilna zaštita saopštila je da je u utorak 11 ljudi ranjeno u napadu na najviši neboder u saudijskoj prestonici, smešten u finansijskoj četvrti Rijada. U njemu se nalazi sedište saudijskog državnog investicionog fonda (PIF). Bio je to drugi napad na isti neboder za manje od nedelju dana.