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Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči optužio je danas Izrael za licemerje zbog optužbi da Iran razvija hemijsko oružje, navodeći da je izraelska politika takva da "svaka optužba može da se smatra priznanjem".

"Režim naoružan do zuba oružjem za masovno uništenje optužuje Iran da razvija hemijsko oružje. Ali, kao što je čitav svet do sada shvatio, kada je reč o Izraelu, svaka optužba predstavlja priznanje", napisao je Arakči na platformi X.

Arakči je naveo da Izrael nije pristupio nijednoj međunarodnoj konvenciji o zabrani nuklearnog, hemijskog ili biološkog oružja, kao i da poseduje stotine nuklearnih bojevih glava.

On je optužio Izrael da je napao sedam zemalja u regionu i okupirao teritorije u tri države, dodajući da je tokom protekle godine uvukao Sjdinjene Američke Države u dva, kako je naveo, neuspešna rata protiv Irana.

Arakči je odbacio optužbe na račun Teherana da razvija i prikriva hemijsko oružje u farmaceutskim fabrikama, podsećajući da je Iran potpisnica Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT), članica Organizacije za zabranu hemijskog oružja (OPCW), kao i da je i sam bio žrtva hemijskog oružja koje je Zapadna Nemačka isporučivala režimu Sadama Huseina.

Prema njegovim rečima, cilj takvih optužbi je da se SAD obmanu i uvuku u još jedan rat u korist Izraela, čime bi, kako je upozorio, bili ugroženi i iranski pacijenti.