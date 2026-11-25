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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pozvao je danas na okončanje političkih podela i mržnje u zemlji, ocenjujući da se Izrael suočava sa "ogromnim i neposrednim opasnostima" i da je nacionalno jedinstvo jedini način da se zemlja suoči sa njima.

U obraćanju u izraelskom parlamentu, Netanjahu je pozvao i na okončanje svog krivičnog procesa, ali i političkih i društvenih podela koje su, prema njegovim rečima, nastale tokom tog postupka, prenosi Tajms of Izrael.

"To mora da se završi, bojkoti moraju odmah da prestanu", poručio je Netanjahu, dodajući da pruža ruku pomirenja i jedinstva.

Izraelski premijer je naveo da zna sa kakvim se ogromnim i neposrednim opasnostima Izrael suočava.

"Postoji samo jedan način da se sa njima izborimo - da se ujedinimo", rekao je izraelski premijer, ističući da je jedinstvo neophodno za budućnost zemlje.

Netanjahu je optužio svoje političke protivnike da su njegov krivični postupak iskoristili za stvaranje negativnog javnog mnjenja o njemu, uprkos tome što je, kako je naveo, veći deo svog života posvetio služenju državi.

On je ocenio da je proces protiv njega produbio podele u društvu i doveo do ponavljanja izbornih ciklusa u Izraelu.

Posebno je kritikovao predlog zakona o mogućnosti diskvalifikacije kandidata za premijera ukoliko državni tužilac protiv njega podigne optužnicu, ocenivši da je reč o "sredstvu za politički atentat".

Foto: AP David Goldman, AP Ohad Zwigenberg

"To nije način na koji funkcionišu demokratije", rekao je Netanjahu, uporedivši takvu praksu sa postupcima Irana.

On se pozvao i na raniju izjavu Tomija Lapida, oca opozicionog političara Jaira Lapida, koji je kritikovao sličan predlog, postavljajući pitanje da li državni službenici treba da odlučuju o smeni vlada i premijera.

Izraelski premijer se prvi put javno oglasio nakon što je Okružni sud u Jerusalimu preporučio da se odustane od većine krivičnih optužbi u postupku koji se protiv njega vodi zbog korupcije.

Netanjahu je izjavio da se njegov proces praktično raspao, podsećajući da je još pre 10 godina tvrdio da protiv njega nema dokaza.

"Bilo je potrebno 10 godina da se ta istina pokaže svima", rekao je on, navodeći da su on, njegova supruga i sinovi tokom istrage pretrpeli veliku patnju, uključujući saslušanja, narušavanje ugleda i kako je ocenio, ekstremnu kampanju podsticanja mržnje.

Foto: YONATAN SINDEL/POOL / Sipa Press / Profimedia

Zatražio je obustavljanje postupka, postavljajući pitanje ko će njegovoj porodici vratiti 10 godina života provedenih u sudskom procesu.

Netanjahu je, takođe, optužio istražne organe da su vršili pritisak na desetine njegovih saradnika, koji su, prema njegovim tvrdnjama, bili izloženi ucenama i ponižavanju kako bi dali lažne iskaze protiv njega.

On je dodao da je čitav slučaj tokom protekle decenije doprineo sistematskom produbljivanju političkih i društvenih podela u Izraelu.

Benjamin Netanjahu se od 2020. godine suočava sa suđenjem u tri slučaja korupcije, u kojima je optužen za primanje mita, prevaru i zloupotrebu poverenja, uključujući navodno primanje skupocenih poklona od poslovnih ljudi i pogodovanje medijskim i poslovnim interesima u zamenu za pozitivno izveštavanje.

Netanjahu odbacuje sve optužbe i tvrdi da je reč o politički motivisanom procesu.