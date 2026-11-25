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Britanka koju je suprug više od 20 godina drogirao i silovao, a zatim u zlostavljanje uključivao i druge muškarce, u početku nije verovala policiji kada joj je otkrila šta joj se događalo.

Na suđenju devetorici muškaraca u Mančesteru prikazani su snimci njenih prvih razgovora sa istražiteljima, piše CNN.

"Još uvek ne mogu da verujem da je to istina i mislim da ste pogrešili", rekla je žena policajcima nedugo nakon hapšenja supruga.

Njen suprug u međuvremenu je priznao krivicu za više od 60 krivičnih dela, uključujući višestruka silovanja, seksualne napade, davanje sredstava za omamljivanje i deljenje intimnih snimaka.

Više od 20 godina nije znala šta joj suprug radi

Prema navodima tužilaštva, muškarac je više od dve decenije vodio dvostruki život, skrivajući seksualno zlostavljanje supruge iza naizgled normalnog porodičnog života.

U početku ju je zlostavljao kada bi nakon konzumiranja alkohola duboko zaspala. Kasnije je, prema navodima tužilaca, počeo da joj daje kombinaciju sredstava za omamljivanje kako bi bio siguran da se neće probuditi.

Od 2023. godine u njihov dom u Stokportu, na širem području Mančestera, počeo je da poziva i druge muškarce koji su je, prema optužnici, seksualno zlostavljali dok je bila bez svesti.

Suprug je drugim muškarcima putem interneta slao fotografije i snimke zlostavljanja. Tužioci tvrde da su neki od njih posebno uživali u činjenici da žena spava ili je bez svesti i ne zna šta joj se događa.

Policiji govorila da ima normalan brak

U jednom od prvih razgovora sa policijom žena je opisala ono što je smatrala normalnim i srećnim porodičnim životom.

"Radili smo stvari zajedno, izlazili sa drugim ljudima, uvek smo imali dosta prijatelja i dobar društveni život", rekla je.

Kada su joj istražitelji pokazali fotografije muškaraca za koje se sumnja da su učestvovali u zlostavljanju, pitali su je da li ih poznaje i da li je ikada pristala na seksualne odnose sa njima.

Na sva pitanja odgovorila je negativno. Tokom svedočenja suočila se i sa muškarcima kojima se sudi. Odbacila je tvrdnje odbrane da su seksualni odnosi bili dobrovoljni ili da je svesno učestvovala u seksualnoj igri.

"To nije istina", poručila je žena.

Suprug istraživao kako deluju sredstva za omamljivanje

Tužioci su ranije na suđenju izneli dokaze da je suprug na internetu intenzivno pretraživao informacije o lekovima koji se izdaju na recept i opasnostima njihovog kombinovanja sa alkoholom.

Pretraživao je i informacije o sredstvima koja se koriste za omamljivanje žrtava seksualnog nasilja, kao i o erektilnoj disfunkciji.

Prilikom njegovog hapšenja policija je u spavaćoj sobi pronašla pipete povezane sa lekom koji se koristi za lečenje poremećaja spavanja.

Na sudu je rečeno da bi kombinacija tih sredstava i alkohola u određenim dozama mogla da bude smrtonosna. Žena je tokom svedočenja rekla da je uzimala samo lekove koje joj je propisao lekar, između ostalog za visok krvni pritisak i holesterol.

Muškarce pronalazio na internet stranicama

Prema navodima tužilaštva, suprug je brojne muškarce upoznao preko internet stranice Fabswingers, namenjene osobama koje traže seksualne kontakte i razmenu partnera.

Na profilu je napisao da želi da isprobava nove i različite stvari. Takođe je naveo da mu se supruga retko pridružuje.

"Oženjen muškarac. Supruga je ovih dana čas zainteresovana, čas nije, pa će mi se retko pridruživati", pisalo je na njegovom profilu, prema navodima tužilaštva.

Muškarce je tražio i na stranici fabguys.com, gde je naveo da nema mnogo iskustva sa muškarcima, ali da voli drugima da pokazuje fotografije svoje supruge.

Nakon prvog kontakta komunikaciju su često nastavljali preko drugih aplikacija za razmenu poruka.

Devetorica muškaraca negiraju optužbe

Na sudu u Mančesteru trenutno se sudi devetorici muškaraca. Sedmoricu tužilaštvo optužuje da su učestvovali u seksualnom zlostavljanju žene u njenom domu.

Preostala dvojica optužena su za krivična dela koja nisu uključivala fizički kontakt sa žrtvom, već podsticanje zlostavljanja putem interneta.

Sva devetorica negiraju optužbe. Suprug žrtve ne nalazi se među njima jer je ranije priznao krivicu za više od 60 krivičnih dela. Njegovo ime se ne objavljuje radi zaštite identiteta supruge. Očekuje se da će suprug kasnije ove nedelje svedočiti na suđenju.

Još nekoliko muškaraca priznalo krivicu

Pre početka suđenja trojica muškaraca priznala su krivična dela povezana sa zlostavljanjem žene.

Među njima je Karl Lindzi (56), bivši trener mladih fudbalera, koji je priznao učešće u dogovoru o silovanju i davanju sredstva za omamljivanje. Priznao je i tri zasebna krivična dela povezana sa izradom seksualno eksplicitnih snimaka dece.

Šon Pirs (38) iz Stokporta priznao je seksualni napad penetracijom, dok je Grejem Brouam (74) iz Češira priznao silovanje.

U ponedeljak je Robert Stjuart (70) takođe priznao dva silovanja i učešće u dogovoru o davanju sredstva za omamljivanje. Odbacio je dodatnu optužbu za učešće u dogovoru o silovanju.

Tablete za omamljivanje skrivene u omotu CD-a

Kit Foter ingam (59) iz škotskog Dandija još je u februaru priznao učešće u dogovorima o silovanju, seksualnom napadu i davanju sredstva za omamljivanje.

Priznao je i jedno krivično delo seksualnog napada penetracijom, zbog čega nije među devetoricom kojima se trenutno sudi.

Porota je prošle nedelje čula da je Foteringam suprugu žrtve poslao tablete za omamljivanje skrivene u omotu CD-a sa potpisom muzičara Stinga.