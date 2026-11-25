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Najmanje 21 osoba je poginula, a 15 je povređeno u požaru koji je zahvatio cisternu sa naftnim derivatima u egipatskoj provinciji Giza, saopštilo je egipatsko Ministarstvo zdravlja i stanovništva, prenosi CNN.

Požar je izbio iznad tunela 10, u okrugu Varak, u oblasti Imbaba, u blizini obilaznice oko Kaira, navelo je ministarstvo, preneo je CNN.

Na mesto nesreće upućeno je 39 ambulantnih vozila, a 15 povređenih prevezeno je u tri bolnice, saopštilo je ministarstvo.

Foto: Printskrin X

Egipatsko Ministarstvo nafte ranije je saopštilo da je cisterna, kojom je upravljala privatna kompanija, sletela sa puta i udarila pre nego što je eksplodirala.

Snimak koji je objavio egipatski informativni portal Al Arabiya prikazuje veliki požar koji je zahvatio vozila na putu u blizini Kaira, dok se iznad tog područja uzdiže gust crni dim.

Ministarstvo zdravlja navelo je da je broj poginulih preliminaran i da nadležne službe nastavljaju da prate situaciju i pružaju medicinsku pomoć povređenima.