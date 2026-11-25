TRAGEDIJA U EGIPTU: Cisterna s gorivom eksplodirala kod Kaira, desetine mrtvih i povređenih! (VIDEO, FOTO)
- Najmanje 21 osoba je poginula, a 15 povređeno kada je u Gizi kod Kaira planula cisterna sa naftnim derivatima.
- Na mesto nesreće upućeno je 39 ambulantnih vozila, a povređeni su prevezeni u tri bolnice.
- Uzrok požara još nije poznat, a ministarstvo navodi da je broj žrtava preliminaran.
Najmanje 21 osoba je poginula, a 15 je povređeno u požaru koji je zahvatio cisternu sa naftnim derivatima u egipatskoj provinciji Giza, saopštilo je egipatsko Ministarstvo zdravlja i stanovništva, prenosi CNN.
Požar je izbio iznad tunela 10, u okrugu Varak, u oblasti Imbaba, u blizini obilaznice oko Kaira, navelo je ministarstvo, preneo je CNN.
Na mesto nesreće upućeno je 39 ambulantnih vozila, a 15 povređenih prevezeno je u tri bolnice, saopštilo je ministarstvo.
Egipatsko Ministarstvo nafte ranije je saopštilo da je cisterna, kojom je upravljala privatna kompanija, sletela sa puta i udarila pre nego što je eksplodirala.
Snimak koji je objavio egipatski informativni portal Al Arabiya prikazuje veliki požar koji je zahvatio vozila na putu u blizini Kaira, dok se iznad tog područja uzdiže gust crni dim.
Ministarstvo zdravlja navelo je da je broj poginulih preliminaran i da nadležne službe nastavljaju da prate situaciju i pružaju medicinsku pomoć povređenima.
Kurir.rs/CNN