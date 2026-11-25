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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiizjavio je danas da su ukrajinski dronovi pogodili ruski vojni aerodrom, navodeći da se sa njega ruski avoni podižu kako bi izvodili napade na Ukrajinu.

"Želim da zahvalim pripadnicima ukrajinskih snaga za specijalne operacije. Danas su naši dronovi pogodili ruski vojni aerodrom, upravo onaj sa kojeg ruski avioni poleću kako bi uništavali živote u Ukrajini", napisao je Zelenski na platformi X.

On je dodao da se trenutno proveravaju tačni razmeri pričinjene štete, ističući da će Ukrajina nastaviti da odgovara na ruske napade.

"Ruski avioni, ruski ratni brodovi i brodovi koji prevoze rusko naoružanje za nas su legitimni ciljevi", poručio je predsednik Ukrajine.