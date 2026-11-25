Slušaj vest

Mirovne snage Ujedinjenih nacija pomogle su u evakuaciji 10 zdravstvenih radnika zarobljenih u bolnici na istoku Demokratske Republike Kongogde vlada epidemija ebole, saopštila je danas misija UN, dok su sukobi između vojske i naoružane grupe CRP omeli napore u borbi protiv ovog virusa.

Sukobi u provinciji Ituri između kongoanske vojske i boraca iz grupe Konvencija za narodnu revoluciju (CRP) intenzivirali su se poslednjih dana, pri čemu je došlo do raseljavanja civila, navodi se u saopštenju misije UN, preneo je Rojters.

Mirovna misija je saopštila da je u nedelju uspostavila mobilnu operativnu bazu i pojačala patrole kako bi zaštitila civile u oblastima Akve, Damas i Mbidžo.

Šef Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus izjavio je da su žestoke borbe u blizini bolnice u Akveu primorale zdravstvene i humanitarne radnike da potraže sklonište u porodilištu, ne precizirajući tačan broj osoba koje su se tu zatekle.

Foto: STRINGER/EPA

Raspoređivanje mirovnih snaga UN omogućilo je evakuaciju 10 zdravstvenih radnika, saopštila je mirovna misija.

Za sada nije jasno da li još uvek ima ljudi koji su primorani da ostanu u skloništima.

Grupu CRP predvodi Tomas Lubanga, koga je Međunarodni krivični sud 2012. godine osudio zbog regrutovanja dece vojnika, podsetio je Rojters.

Ova grupa je u maju proglasila jednostrani prekid vatre, ali su borbe nastavljene.

Trenutna epidemija ebole najgora je do sada zabeležena u Kongu, pri čemu je registrovano 11.955 slučajeva, dok je 5.867 osoba umrlo.

Foto: Dieudonne Dirole/AP

Broj preminulih od ebole u gradu Bunija, epicentru epidemije u provinciji Ituri na istoku Demokratske Republike Kongo, mogao bi da bude više nego dvostruko veći od zvaničnog bilansa, pokazala je analiza satelitskih snimaka koju je sproveo Rojters.

Rojters je analizirao satelitske snimke tri glavna groblja u Buniji, kao i najvećeg groblja u rudarskom mestu Mongbvalu, severno od grada, za koje zdravstvene vlasti veruju da je bilo početno žarište epidemije.

Analiza se zasniva na takozvanoj prekomernoj smrtnosti, odnosno razlici između broja novih grobova iskopanih ove godine i broja grobova tokom prethodne godine, kada nije bilo epidemije.

Prema nalazima Rojtersa, prekomerna smrtnost u Buniji premašila je 580 slučajeva krajem juna, što je sedam puta više od tadašnjeg zvaničnog bilansa, dok je do septembra dostigla oko 950 slučajeva, odnosno dvostruko više od zvaničnog broja žrtava.

Foto: Moses Sawasawa/AP

Iako se razlika vremenom smanjivala, početkom novembra broj prekomernih smrtnih slučajeva premašio je 1.000, što je više od 50 odsto iznad zvaničnog bilansa od 707 preminulih.

Posle zvaničnog proglašenja epidemije, Ministarstvo zdravlja pokrenulo je programe testiranja i nadzora i pooštrilo kontrolu sahranjivanja, ali su problemi u evidentiranju smrtnih slučajeva ostali, a situaciju je dodatno pogoršalo smanjenje američke inostrane pomoći, navodi agencija.

Foto: Moses Sawasawa/AP

Podaci koje je Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti predstavio 5. novembra pokazuju da epidemija još nije stavljena pod kontrolu.

Više od 60 odsto smrtnih slučajeva i dalje se događa van zdravstvenih ustanova, dok je manje od 15 odsto novih potvrđenih slučajeva povezano sa osobama koje su se već nalazile na spiskovima poznatih kontakata zaraženih.

Nalazi Rojtersa u skladu su sa procenom SZO iz jula, prema kojoj je epidemija između dva i četiri puta veća nego što pokazuju dostupni podaci.